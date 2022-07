Mit dem Fahrrad durch Erkelenz : Die Schönheit der Stadt auf zwei Rädern erkunden

Erkelenz Mitte August findet die nächste Radthementour des Erkelenzer Heimatvereins statt. Auf zwölf Kilometern gibt es Heimatkunde im Schnelldurchgang.

Der Heimatverein der Erkelenzer Lande beschäftigt sich nicht nur mit der Erforschung der Geschichte und der Pflege der Kulturgüter, er bietet auch ganz unterschiedliche Veranstaltungen an. Neben Lesungen und Konzerten sind etwa auch Radthementouren im Repertoire. Eine davon trägt den Titel „Erkelenz auf einen Blick“ und ermöglicht Heimatkunde im Schnelldurchgang auf zwölf Kilometern. Die nächste Tour wird am 14. August um 14 Uhr, Start am Alten Rathaus, organisiert. Die Strecke führt durch alte Ortschaften und durch den Umsiedlungsstandort Immerath (neu). Durch diese Streckenführung und vor allem durch die Blicke in das Umland werden die Thematik der Braunkohlegewinnung und die hierdurch bedingten Probleme mit den Landschaftsveränderungen und vor allem das Schicksal der Umsiedler sowie der umgesiedelten Ortschaften in den Blick genommen.

Die Radthementouren haben in der Erka-Stadt eine gewisse Tradition. Schon bevor die Stadt Erkelenz im April 2008 den Beitrittsbeschluss zur Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) fasste und im November 2011 der Beitritt erklärt wurde, startete der Heimatverein der Erkelenzer Lande bereits 2006 seine Initiative, den Menschen Geschichte, Gegenwart, Kultur und Wirtschaft der Region radelnd näher zu bringen.

Bei der Mispelbaumtour erinnert der Heimatverein etwa an Jubiläen von über einem Dutzend Orten im Erkelenzer Stadtgebiet. Erstmals absolviert wurde die Tour 2009, als acht Orte der ersten urkundlichen Erwähnung in einer Gerichtsurkunde am 18. März 1309 gedachten. Seit 2013 sind weitere Mispelbaum(stand)orte dazu gekommen. Die Rundtour könne an jedem Mispelbaumstandort begonnen werden und ende nach 35 Kilometern am selbst gewählten Startpunkt, teilt der Heimatverein mit.

Seit 2006 gedenkt die Stadt Erkelenz mit der „Route gegen das Vergessen“ in besonderer Weise der NS-Zeit. An neun Orten in der Kernstadt sowie in Lentholt, Hetzerath und Lövenich geben Hinweistafeln kurze Hinweise auf Ereignisse, Entwicklungen, Opfer, Täter und Widerstand. Die Radtour entlang der Route gegen das Vergessen beginnt und endet am Alten Rathaus und führt über 24 Kilometer.

Mit der Baumschultour, die 2014 erstmals gefahren wurde, erinnert der Heimatverein an die Baumschultradition im Erkelenzer Land. Begonnen hat diese Tradition 1850 mit Karl Platz in Oestrich. Bis in die 1980er Jahre war Erkelenz mit damals 160 Hektar Baumschulfläche der zweitgrößte Baumschulstandort in Westdeutschland nach Kempen-Geldern (220 Hektar) und vor Meckenheim (120 Hektar). Die rund 30 Kilometer lange Tour startet in Mennekrath, nicht weit entfernt vom Baumschulpark, und führt dann vorbei an drei Baumschulen in Lövenich, Golkrath und Schwanenberg zurück zum Alten Rathaus.

