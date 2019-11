Besondere Veranstaltung in Erkelenz : Beiträge für Mundartabend gesucht

Theo Schläger, Autor, Musiker und Mundart-Kenner. Foto: M. Eickmeier

Erkelenz Theo Schläger setzt die Reihe der Mundartabende zur Weihnachtszeit fort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein neues Kapitel in der traditionellen Reihe der weihnachtlichen Mundartabende des Heimatvereins der Erkelenzer Lande soll am 19. Dezember aufgeschlagen werden. Theo Schläger lädt dazu ein, sich noch mit Mundartbeiträgen für die Veranstaltung bei Müllers Platz zu bewerben. Doch schon jetzt kann der Leiter des Arbeitskreises für Mundart im Heimatverein sagen: „Weihnachten in Verbindung mit Mundart ist etwas Spezielles. Das erfährt man an den Beiträgen, die sich von den ,normal’ zu Weihnachten eingebrachten Artikeln in Inhalt und Form durchaus unterscheiden. Erzählungen und Gedichte, heiter und besinnlich, Liedvorträge und besonders die gemeinsam gesungenen alten Weihnachtslieder, in Mundart übertragen, machen den eigenartigen Charakter dieser Veranstaltung aus. Weihnachten ist eben etwas Besonderes und besonders unser weihnachtlicher Mundartabend.“

Aktive Teilnehmer können ihre Beiträge bis zum 10. Dezember an Theo Schläger, Zum Königsberg 81, 41812 Erkelenz, oder per E-Mail an t.schlaeger@erkelenz.net, schicken, damit sie ins Programm sinnvoll eingepasst werden können.

Karten (limitiert) sind zum Preis von zehn Euro in der Geschäftsstelle des Heimatvereins in der Stadtbücherei an der Gasthausstraße (dienstags und freitags zwischen 10 und 12 Uhr) erhältlich (gilt nicht für die Aktiven). Im Eintrittspreis enthalten sind ein Imbiss und ein Getränk. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 19. Dezember, um 19 Uhr.

(RP)