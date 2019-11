Erkelenz : Prüfungen beim Budo-Club gemeistert

Erkelenz Kürzlich richtete der Budo-Club Erkelenz wieder eine Ju-Jutsu Kyu-Prüfung (Kyu = Schülergrad, auch Gürtel-Prüfung genannt) aus. Zwölf Ju-Jutsuka stellten sich der Prüfung. Dass diese eigene Belohnung aber nicht ohne eine entsprechende Anstrengung zu haben ist, musste alle in den letzten Trainings erfahren.

Umso erleichterter und mit voller Freude konnten am Ende aber alle ihren neuen Gürtel und die Urkunden in Empfang nehmen. Dass alle bestanden haben, ist aber kein Zufall. Zunächst wurden die Sportler über zehn Wochen lang in speziellen Übungseinheiten durch das Übungsleiterteam des Budo-Clubs gezielt auf die Prüfung vorbereitet. Ferner mussten sie auch noch eine Vorprüfung während der letzten Trainingseinheit bestehen. Kurzum, nur bestens vorbereitete Ju-Jutsuka durften sich der Prüfung stellen.