Gut für Würde und Umwelt : Erkelenzer Grüne beantragen Pfandringe für Mülleimer

Ein Pfandring an einer Mülltonne in Düsseldorf. Foto: Stadt Düsseldorf

Erkelenz Pfandflaschen gehören nicht in Mülleimer.

Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz beantragen, möglichst alle öffentlichen Mülleimer im Stadtgebiet mit sogenannten Pfand­ringen auszustatten, die das Abstellen nicht mehr benötigter Pfandflaschen ermöglichen. Dies begründet die Fraktion damit, dass „Pfandflaschen und -dosen nicht in den Müll gehören und sich dennoch dort immer wiederfinden, jährlich circa 180 Millionen Mal in Deutschland und ein Teil davon auch in Erkelenz. Seinen Weg in die Wiederverwertung findet dieser wiederverwertbare Rohstoff dann häufig über Menschen, die mit dem Sammeln dieser Pfandflaschen ihren oft sehr geringen Lebensunterhalt aufbessern und dabei auch einen wichtigen Beitrag für unsere Umwelt und das Kreislaufwirtschaftsgesetz leisten. Das damit verbundene Wühlen im Müll ist jedoch unwürdig.“