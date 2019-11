Haus Hohenbusch in Erkelenz : Historische Krippe im Herrenhaus

In den Räumen des Herrenhauses auf Haus Hohenbusch wurde die historische Krippe aus Baesweiler-Setterich aufgebaut. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Besinnlich geht es im Herrenhaus des einstigen Kreuzherrenklosters bei Hetzerath zu. Dafür sorgte der Förderverein. Mit viel Liebe zum Detail haben die Mitglieder eine Weihnachtskrippe aus Baesweiler-Setterich aufgebaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Renate Resch

In diesem Jahr stehen Krippenfiguren aus Baesweiler-Setterich in einem Stall, der aus historischen Holzteilen von Haus Hohenbusch gefertigt wurde. „Wir möchten jetzt in den nächsten Jahren die Hohenbuscher Krippe bauen“, sagt Kunsthistoriker und Vorsitzender des Fördervereins Frank Körfer. Geplant ist, dass der aus Elementen der ehemaligen Klosterkirche gebaute Stall jedes Jahr in Hohenbusch aufgebaut wird, jedoch mit unterschiedlichen Krippenfiguren. „Es ist uns wichtig, die Krippe jedes Jahr mit anderen Figuren zu zeigen.“

Den Stall hat Heinz-Willi Wyen, Mitglied des Hohenbuscher Fördervereins, gezimmert, als Unterkunft für Maria, Josef und das Kind. „Wir sind sehr behutsam mit den einzelnen Stücken aus dem Chorgestühl umgegangen“, erklärt der Kunsthistoriker. Die Krippe befindet sich in einer aufgebauten Fläche aus Holz, Moos und Glasstücken des Klosters. Die Scherben sind auf dem Grundriss der alten Klosterkirche gefunden worden. Nun werden sie geputzt, geschrubbt und in die Gestaltung der Krippe eingebaut. Letztes Jahr, im Zuge des historischen Befundes auf der Klosteranlage, wurden Tausende von Scherben entdeckt. Die Untersuchung ergab, dass es alte Kirchenscheiben aus dem 16. Jahrhundert sind, die mit Blei eingefasst waren. Nun werden sie als Teil der Krippe genutzt.

Info Samstags und sonntags geöffnet Öffnungszeiten Interessierte können die Hohenbuscher Weihnachtskrippe an allen Adventswochenenden und bis Dreikönig samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr besuchen. Nach Absprache Bei Interesse außerhalb dieser Zeiten, ist eine Absprache möglich unter info-hohnebusch@gmx.de

Zum zweiten Mal ist nun eine Weihnachtskrippe im Herrenhaus zu sehen. „Unser Ziel ist es, anspruchsvolle Kultur nach Hohenbusch zu holen“, erklärt Frank Körfer. „Wir finden es sehr spannend, die ehemaligen Teile der Klosterkirche hier zu präsentieren.“

Über Stephan Altdorf, Mitglied des Settericher Geschichtsvereins, kam der Kontakt und die Überlegung auf, den dortigen Figuren in der Weihnachtszeit auf Hohenbusch eine Heimat zu geben. „Das ist eine schöne Synergie“, bemerkt Körfer. Nun stehen insgesamt 13 historische Krippenfiguren aus Gips dort, die ebenfalls eine lange Geschichte haben. Heinz-Josef Keutmann, Vorsitzender des Geschichtsvereins Setterich, erzählt: „Es sind alte Figuren, die im Keller der Kirche standen und entsorgt werden sollten“. Sie waren stark beschädigt, teilweise fehlten Arme, oder Beine, es waren sogar Köpfe abgetrennt und sie sahen recht unansehnlich aus. Sie stammten aus der alten Kirche St. Andreas von Setterich. Neue Krippenfiguren waren für sie angeschafft worden. Der Geschichtsverein stellte zunächst die alten Figuren sicher und überlegte, was damit gemacht werden konnte. Eine Schülergruppe der Realschule Baesweiler-Setterich fand sich, die in ihrem Kunstunterricht ein Jahr lang gemeinsam mit dem Künstler Josef Esser diese Figuren wieder restaurierte. 2008 konnten sie an der evangelischen Kirche Setterich aufgenommen werden, um sie jährlich in der Krippe zu zeigen. In diesem Jahr wurde diese Kirche entwidmet, was die Figuren erneut heimatlos werden ließ.