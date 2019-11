Bauern-Demo in NRW : Trecker-Konvois fahren Richtung Ruhrgebiet

Schon im Oktober blockierten Bauern mit ihren Traktoren in vielen Regionen den Verkehr, um gegen die Agrarpläne der Bundesregierung zu protestieren . Am Montagmorgen warfen sie die Motoren für eine Aktion erneut an. Schon früh morgens waren über 500 Traktoren unterwegs. In Düsseldorf versammelten sich zahlreiche Bauern auf dem Messegelände, um dort zu demonstrieren.



Auch auf der Königsallee waren einige Bauern versammelt und verteilten Kartoffeln. In Wesel kamen an der Rundsporthalle rund 200 Landwirte aus dem Kreis mit ihren Traktoren zusammen. Die Polizei war an allen Orten mit Einsatzkräften vertreten. Zu Ausschreitungen kam es bislang nicht, lediglich mit Verkehrsbehinderungen musste gerechnet werden.