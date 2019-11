Gala des Vereins Zwölfzylinder in Erkelenz : Akrobatik in venezianischem Ambiente

Den fünf Meter hohen Laternenmast erklomm Noah Chorny bei der Zwölfzylinder-Gala in Erkelenz mit bemerkenswerterer Körperspannung und einfallsreichen Varianten der Akrobatik. Foto: Renate Resch

Erkelenz Voller Glanz startet die Benefizgala des Vereins Zwölfzylinder als „Italienische Träume“. Mit Gaumenfreuden, viel Musik und bemerkenswerter Akrobatik verbrachten die Gäste in der Stadthalle Erkelenz einen unvergesslichen Abend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Renate Resch

Die Liebe zu Kunst und Kultur, zu Dolce Vita und unbeschwertem Urlaub verbindet man mit dem Land jenseits der Alpen, in dem die Zitronen blühen. In klassisches venezianisches Ambiente war in diesem Jahr die Vorhalle der Stadthalle verwandelt. Vor der Kulisse der Stadt lag eine Gondel auf blauem Wasser und der Markusplatz mit kleinen Tischen lud die Besucher zum Verweilen ein. Wer wollte, konnte sich in dieser Szenerie fotografieren lassen und die Bilder als Andenken an den Abend im italienischen Traum mit nach Hause nehmen.

Im Saal startete die Gala mit Musik von Sascha Dücker am Flügel und gesungen von Ricardo Marinello. Die Gruppe „Heavens Club“ sorgte für lauschige Atmosphäre während des Abends und gab die Möglichkeit, das Tanzbein zu schwingen.

Info „Märchen 2020“ heißt es im nächsten Jahr Motto Die Veranstaltung im nächsten Jahr wird unter dem Motto „Märchen 2020“ stehen. Auf die Pläne und Überraschungen der Organisatoren zu diesem Thema darf man gespannt sein. Termin Am 21. November 2020 findet die nächste Gala der Zwölfzylinder in der Stadthalle Erkelenz statt. Der Kartenvorverkauf startet in Kürze. Es sind bereits 200 Karten dafür reserviert.

Akrobatisch zeigten „White Gothic“ ihre Kraft und ihr Können. Als Team standen sie auf Händen, Kopf und Füßen bei unterschiedlichen Balanceakten. Ihre durchtrainierten Körper zeigten die vier Ukrainer in ausdauernden Darbietungen.

Das Steckenpferd von Noah Chorny ist die vertikale Stangenakrobatik. Den fünf Meter hohen, beweglichen Laternenmast erklimmt er mit bemerkenswerterer Körperspannung und einfallsreichen Varianten der Akrobatik. Die Schwerkraft scheint für ihn nicht existent zu sein, wenn er den Mast erklimmt, um die Laterne zu entzünden.

Wer glaubt, Gedankenlesen gibt es nur im Märchen, wird an diesem Abend eines Besseren belehrt. Der Entertainer Florian Ilger zeigte einige Beispiele, die unerwartet und nicht nachvollziehbar die Gedanken der mitwirkenden Publikumsteilnehmer errieten. Was ist dabei Zufall? Die Gäste in Erstaunen zu versetzen, gelang dem jungen Experten für das Ungewisse jedenfalls.

Wie bereits in den Jahren zuvor erfreute das Team der Burgstuben-Residenz Randerath unter der Leitung von Alexander Wulf und Marcel Kokot sowie dem Somelier Ronny Schreiber die Gäste mit einem exzellenten dreigängigen Menü, bei dem ein neu interpretiertes italienisches Triamisu nicht fehlen durfte. Insgesamt war es für Augen und Gaumen ein Genuss.

Moderiert von dem bewährten Team Jutta Pützhoven und Markus Forg gestaltete sich der Abend facettenreich. In unterschiedlichen Kostümen ließen die Beiden die Umbauzeiten auf der Bühne in den Hintergrund treten.

Zu Italien gehören Opern und Arien. Drei Tenöre ließen ihre Stimmen durch den Raum klingen. „Das Highlight des Abends waren sicherlich die Bohemians, welche gemeinsam mit dem Cusanus-Chor sangen“, bemerkt Achim Lenzen, Vorsitzender des Vereins Zwölfzylinder und Organisator der Veranstaltung. „Es ist immer sehr schwierig, zwei unterschiedliche Künstlergruppen miteinander zu kombinieren.“ Die reinen, klaren Stimmen der Erkelenzer Schüler unter der Leitung von Michael Forg begeisterten die Gäste umfassend.

Das Team der Zwölfzylinder setzt sich aus selbstständigen Unternehmern aus Erkelenz und Umgebung zusammen. Das Bestreben der Zwölfzylinder ist es, Menschen, denen es im Leben nicht so gut geht, mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit zur Seite zu stehen. Deshalb kommen die Spenden und Erlöse der Veranstaltung bereits seit Jahren drei unterschiedlichen Projekten zu Gute. Von der letztjährigen Gala konnte der Kinderonkologie der Uniklinik Essen eine Spende von 80.000 Euro an ihren Direktor Prof. Dirk Reinhardt überreicht werden. Mithilfe dieser Gelder konnte bisher ein neuartiges Konzept zur heilungsunterstützenden Bewegungsförderung an der Klinik Essen aufgebaut, mit Studien belegt und inzwischen deutschlandweit etabliert und durch die Krankenkassen gefördert werden. Ein großer Erfolg. Die Walter und Elfriede Meyer Stiftung, welche sich um Familien in schwierigen Situationen im Raum Erkelenz kümmert, konnte mit einem Betrag von 5000 Euro gefördert werden. Mit 1000 Euro wurde im Hospiz in Erkelenz ein Adipositas-Zimmer mit Dusche und WC ausgestattet und eingerichtet.