Trecker-Konvoi von Erkelenz nach Düsseldorf : Farmers for Future

40 Traktoren setzten sich in Erkelenz vom RWG-Gelände Richtung Düsseldorf in Bewegung, begleitet von 16 Polizeifahrzeugen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Die Bauern fühlen sich ungerecht behandelt. 40 Landwirte aus der Region beteiligten sich mit ihren Traktoren von Erkelenz aus an dem Protestzug durchs Rheinland. An der heutigen Großkundgebung in Berlin nehmen viele Landwirte aus dem Kreis Heinsberg teil.

Hubert Fell ist zufrieden. Am Nachmittag sitzt er in seinem Traktor und ist auf dem Weg zurück aus der Landeshauptstadt Düsseldorf in seine Heimatstadt Erkelenz. Dort hatte der Ortslandwirt am frühen Montagmorgen auf dem Gelände der RWG Rheinland an der Tenholter Straße 40 Landwirte mit ihren Traktoren begrüßt, die mit einer Protestfahrt über Mönchengladbach nach Düsseldorf gegen die Agrarpläne der Bundesregierung mobil machten. „Unsere Botschaften sind angekommen“, ist sich der Ortslandwirt aus Erkelenz sicher.

Die Bauern protestieren mit ihren Trecker-Konvois gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Viele Bauern sehen durch Vorgaben beim Einsatz von Düngemitteln, beim Pflanzenschutz und bei der Tierhaltung ihre Betriebe in Gefahr – und sich und ihren Berufsstand in ein schlechtes Licht gerückt. „Wir wollen mehr Mitsprache in der Agrarpolitik“, erklärt Hubert Fell, der die Proteste am Montagmorgen mit insgesamt 535 Traktoren von Bauern aus Nordrhein-Westfalen begonnen hat. Gegen 6.30 Uhr hatten sich in Erkelenz 40 Landwirte aus dem Kreis Heinsberg mit ihren Fahrzeugen auf dem Gelände der RWG Rheinland getroffen. Nachdem Ortslandwirt Hubert Fell die Teilnehmer begrüßt hatte, setzte sich der Konvoi mit 40 Traktoren um 6.45 Uhr bei frühmorgendlichem Nebel in Bewegung. Über die Bundesstraße 57 ging es in Begleitung von 16 Polizeifahrzeugen – die Beamten sorgten unterwegs dafür, dass es kein Verkehrschaos gab – nach Wickrath und Rheydt, an Mönchengladbach vorbei in Richtung Düsseldorf. Über drei Stunden brauchten die Bauern für ihre Fahrt von Erkelenz in die Landeshauptstadt. Besondere Vorkommnisse gab es unterwegs nicht, berichtet Hubert Fell, „die Polizisten haben einen sehr guten Job gemacht“.

Info Heute Großkundgebung der Landwirte in Berlin Bauernprotest Der Erkelenzer Ortslandwirt Hubert Fell fährt heute mit 50 Berufskollegen aus dem Kreis Heinsberg mit dem Zug nach Berlin. Aus ganz Deutschland werden dort 10.000 Bauern mit 5000 Traktoren zur Großkundgebung erwartet. Die Kundgebung findet ab 12 Uhr am Brandenburger Tor statt. Aufgerufen zum Protest hat die Initiative „Land schafft Verbindung“. Darin haben sich Zehntausende Landwirte zusammengeschlossen. Zur ersten Großdemo in Bonn kamen im Oktober 6000 Bauern mit 2000 Treckern.

Mehrere Landwirte hatten großformatige Schilder an ihren Traktoren angebracht. „Für faktenbasierte Landwirtschaftpolitik“, „Regionale Qualität statt unkontrollierter Import“, „Bauerntod bringt Hungersnot“ und „Farmers for Future“ in Anspielung auf die Klimaproteste stand darauf zu lesen. An der Messe in Düsseldorf, wo sich Bauern aus ganz Nordrhein-Westfalen nach der Sternfahrt trafen, machten sie ihrem Ärger dann Luft. Ein häufig genannter Kritikpunkt mehrerer Redner: Es werde zwar viel über die Bauern geredet, aber nicht mit ihnen.

Aus der Erkelenzer Gruppe fuhren sechs Landwirte mit ihren Traktoren zur Königsallee in die Innenstadt. Dort machten sie auf ihre Anliegen aufmerksam und diskutierten mit den Passanten über die Berechnung von Nitratwerten, Preis von Lebensmitteln oder Blühstreifen auf den Feldern. „Es waren viele interessante Diskussionen“, berichtet Hubert Fell, „uns geht es darum, die Leute über unsere Arbeit zu informieren. Wir wollen ein Miteinander und kein Gegeneinander.“ Überhaupt sei das Thema Öffentlichkeitsarbeit eines, an dem die Landwirte noch viel verbessern könnten, meint er, „wir müssen auch noch mehr in die Kindergärten und Schulen.“

Für Hubert Fell geht der Protest am heutigen Dienstag in Berlin weiter. Mit 50 weiteren Landwirten aus dem Kreis Heinsberg wird er sich an der Großkundgebung im Berliner Regierungsviertel beteiligen. Am Brandenburger Tor werden heute rund 10.000 Teilnehmer mit 2000 Fahrzeugen erwartet. Auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will dort sprechen.

Ortslandwirt Hubert Fell (links) begrüßte die Teilnehmer, die nach drei Stunden dann in der Landeshauptstadt eintrafen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)