Trickdiebstahl in Lövenich : Frau bietet Senior Sex an und stiehlt Halskette

Erkelenz Sie gab an, mit ihm schlafen zu wollen, er verneinte, dann war die Halskette weg: Eine Frau hat am Dienstagmorgen einen 73-jährigen Senior aus Erkelenz offenbar bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Trickdiebstahl, über den die Polizei jetzt berichtete, ereignete sich am Dienstag gegen 10.15 Uhr auf der Straße Kirchplatz in Lövenich. Ein 73-jähriger Mann aus Erkelenz wollte gerade mit seinem Auto in seine Einfahrt fahren, als eine unbekannte Frau ihn von der Beifahrertür aus ansprach. Dann trat sie an die Fahrerseite und klopfte an die Scheibe. Der Senior ließ die Seitenscheibe ein Stück herunter, woraufhin die Frau angab, mit ihm schlafen zu wollen.