Familienfest zum 130-Jährigen : Hegenscheidt-MFD feiert 130. Firmenjubiläum

Erkelenz Die Mitarbeiter sind teilweise in dritter und vierter Generation für das Erkelenzer Unternehmen tätig.

Sehr wichtig ist es dem Unternehmen gewesen, das Firmenjubiläum als Familienfeier auszurichten. Dazu erklärte John Oliver Neumann, Geschäftsführer und Geschäftsführender Gesellschafter, dass Hegenscheidt „sehr stolz auf seine Mitarbeiter ist, die teilweise in dritter oder sogar vierter Generation innerhalb ihrer Familie bei Hegenscheidt tätig sind und somit große Firmentreue bewiesen haben“. Auch in seiner eigenen Familie sei inzwischen die dritte Generation in Erkelenz tätig.

Das Unternehmen gehört zur Niles-Simmons-Hegenscheidt-Gruppe, die mehr als 180 Jahre Erfahrungen im amerikanischen und deutschen Werkzeugmaschinenbau vereint. In zwei Geschäftsbereichen fertigt und vertreibt Hegenscheidt-MFD Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für die Eisenbahn- und Automobilindustrie. Dazu gehören Bearbeitungsmaschinen zur Reprofilierung und Neuerstellung von Eisenbahnradsätzen ebenso wie Maschinen zur Bearbeitung von Kurbelwellen für Fahrzeuge. „Im Jahr 2019 wird Hegenscheidt-MFD mit 530 Mitarbeitern einen Umsatz von 125 Millionen Euro erwirtschaften“, heißt es in der Pressemitteilung zum Firmenjubiläum. „Jährlich investiert das Unternehmen circa sieben Millionen Euro in seine Produkte sowie in den Standort Erkelenz.“