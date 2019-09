Trick an Haustür in Wegberg : Unbekannte stehlen Senior Schlüsselbund

Trick an Haustür in Wegberg

Wegberg: Unbekannte bitten Senior um Wasser und stehlen Schlüsselbund Mithilfe eines Tricks haben zwei unbekannte Männer in Wegberg einem 84-jährigen Mann an dessen Haustür einen Schlüsselbund gestohlen.

Wie die Polizei berichtete, betraten die Täter am Mittwoch gegen 16.15 Uhr eine Hofanlage an der Kapellenstraße. Dort klingelten sie an einer Tür und baten den Eigentümer, der ihnen öffnete, um Wasser. Der 84-Jährige wendete sich daraufhin kurz von der Tür ab, um nach einer Flasche zu greifen, die er den Unbekannten daraufhin aushändigte. Später bemerkte der Senior dann, dass ihm ein Schlüsselbund fehlte. Die Polizei sucht nun nach den zwei Männern. Laut Beschreibung waren beide etwa 1,80 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, hatten eine kräftige beziehungsweise muskulöse Statur und kurzrasierte Haare. Sie trugen Freizeitkleidung, sprachen mit gebrochenem Deutsch und wirkten südländisch. Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann, der wendet sich bitte unter der Telefonnummer 02452 9200 an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz.