Erkelenzer Stadtkern-Entwicklung vor Grundsatzbeschluss : Attraktive City kostet 21 Millionen Euro

Visionen, wie der Ziegelweiherpark in Erkelenz einmal aussehen könnte, haben die Aachener Stadtplaner von MWM entworfen. Die Stadt wird daran in den nächsten Jahren mit Politik und Bürgern weiterarbeiten. Foto: Planungsgruppe MWM

Erkelenz Kosten in Höhe von 21 Millionen Euro kalkuliert die Stadt Erkelenz, um bis 2030 den Stadtkern neu zu gestalten. Weitere 21 Millionen Euro sind über den Kommunalhaushalt für beispielsweise Straßen- und Kanalbau eingeplant.

Städtebaufördermittel in Höhe von 21 Millionen Euro will Erkelenz beantragen, um in den kommenden acht Jahren die Innenstadt umzugestalten. Die in den vergangenen Monaten mit Bürgern und Politikern diskutierten Leitziele wurden im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung erstmals um eine Summe ergänzt, die die im Detail noch zu beratenden und zu beschließenden Einzelmaßnahmen kosten könnten. Außerdem wurde eine Zeitschiene vorgestellt, wann die einzelnen Bereiche des Stadtkerns erneuert werden sollen. Begonnen würde demnach am Bahnhof und am Grüngürtel der Westpromenade.