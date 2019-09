Für Feuerwehr Kückhoven und Immerath : Fest für neues Löschfahrzeug mit Besonderheit

Löscheinheitsführer Sascha Quasten kündigt ein neues Fahrzeug für Kückhoven und Immerath an. Foto: Ruth Klapproth

Kückhoven Mit einem Tag der offenen Tür feiert die Feuerwehr für Kückhoven und Immerath ihr neues Löschfahrzeug. Zum Programm gehört eine große Fahrzeugschau.

Im Feuerwehrgerätehaus Kückhoven stationiert die Stadt Erkelenz ein neues Einsatzfahrzeug, einen Gerätewagen Logistik mit Löschwasserrückhaltung. Dieser wird am Sonntag, 22. September, eingesegnet und in den Dienst gestellt. Das möchte die Löschgruppe bei einem Tag der offenen Tür mit der Bevölkerung und den Vereinen aus Kückhoven und Immerath sowie allen anderen Löscheinheiten des Stadtgebietes feiern, kündigt Einheitsführer Sascha Quasten an.