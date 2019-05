Verkehrsschilder verbogen : Spur der Verwüstung zieht sich durch Lövenich

Erkelenz Der Polizei sind zahlreiche Sachbeschädigungen aus Lövenich gemeldet worden. Gesucht werden jetzt die dafür verantwortlichen Täter sowie Zeugen, die Hinweise auf sie geben können.

Zunächst waren der Polizeileitstelle am Samstag, 4. Mai, gegen 23.45 Uhr beschädigte Verkehrszeichen in Lövenich gemeldet worden. Vor Ort stellten die Polizisten mehrere Verkehrszeichen an den Straße In Lövenich, An der Hofkirche sowie im Einmündungsbereich von Pickartzend und Zum Königsberg fest, die umgeknickt worden waren. Außerdem war die Fahrzeugseite eines Autos, das an der Straße An der Hofkirche stand, zerkratzt worden.