Festtage in Tenholt : Bei dieser Kirmes dreht sich vieles um das Fahrrad

Erkelenz Cantus-Singen, Volksradfahren, Wort-Gottes-Feier, Klompenball, Fahrradversteigerung und „Merylin“ – im Tenholter Zelt gibt es volles Programm.

Am Samstag wird ab 17 Uhr eine Wortgottesfeier in der St. Antonius Kirche stattfinden mit Begleitung durch die Chorgemeinschaft Tenholt-Granterath-Hetzerath. Daran schließen sich eine Gefallenenehrung am Ehrenmal mit Kranzniederlegung und eine Fahrradsegnung für Kinder- und Erwachsenenfahrräder an. Ab 20 Uhr spielt im Festzelt die Band „Merylin“ Party- und Rockmusik. Höhepunkt ist eine 45-minütige „ABBA Show“. Der Eintritt beträgt für den Abend acht Euro.