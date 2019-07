Erkelenzer Projekt in Berlin und Düsseldorf gefragt : Politik entdeckt virtuelles Heimatmuseum

Erkelenz 2018 stellte der Erkelenzer Heimatverein sein „Virtuelles Museum der verlorenen Heimat“ ins Internet. Da dessen Themen landes- und bundespolitisch derzeit gefragt sind, sind Berlin und Düsseldorf aufmerksam geworden.

Das vom Heimatverein seit Oktober 2018 im Internet betriebene Museum fasst die Themen Heimat, Digitalisierung und Braunkohlenabbau zusammen, indem es den Wandel der Region durch den Tagebau Garzweiler II dokumentiert und auf unterschiedliche Weisen digital darstellt. „Unser Projekt hat inzwischen eine Einordnung in die Politik bekommen, und wir werden in die Denkweise der Politik einbezogen“, berichtet Finken nach dem Kongress in Berlin. „Das ist unerwartet, aber hocherfreulich.“

In unterschiedlichen Foren wurde in Berlin über Heimat und deren Verortung diskutiert: in der Kindheit, in der sozialen Praxis, in Erzählungen. „Interessant war für uns die Frage, ob Internet Heimat sein kann“, berichtet Bernd Finken, der dazu ein schlüssiges Bild als Antwort fand: „Heimat lebt von Erinnerungen und Gesprächen. Der Schuhkarton mit Bildern war es, mit dem meine Mutter mir meine Familie erklärt hat – das Internet ist der heutige Schuhkarton, über das wir bildliche Erinnerungen an Heimat wecken können.“