Stadt Erkelenz gibt Zuschüsse : Vereine setzen zwei Sportplätze instand

Erkelenz Bei der Sanierung ihrer Sportstätten unterstützt die Stadt Erkelenz den VfR Granterath 1919 und den SV Schwarz-Gelb Venrath 1932 finanziell.

Der VfR Granterath 1919 beabsichtigt, die Sportanlage in Granterath instand zu setzen. Ertüchtigt werden soll der Tennenplatz, saniert werden die Anlieferzone und befestigt werden ein Weg entlang der Sportanlage. Die Stadt Erkelenz will sich an diesem Projekt finanziell beteiligen.