Politischer Baubeschluss in Erkelenz : Halbe Million Euro für Atemschutzwerkstatt

Die Atemschutzgeräte der Freiwilligen Feuerwehr Erkelenz müssen nach dem Einsatz gereinigt und kontrolliert werden. Für diese Arbeit schafft die Stadt durch einen Neubau mehr Platz an der Richard-Lucas-Straße. Foto: Markus Joosten

Erkelenz Geräte lagern derzeit teils in den Fluren. Neben der Feuerwache an der Richard-Lucas-Straße in Erkelenz soll ein Neubau entstehen, in den die Atemschutzwerkstatt zieht. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Andreas Speen Von Andreas Speen Autorendetails aufklappen Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz. zum Autorenprofil

Die Atemschutzwerkstatt der Erkelenzer Feuerwehr entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Dies formulierte Hochbauamtsleiter Martin Fauck im Bauausschuss mit deutlichen Worten und erhielt die volle Zustimmung, neben der Feuerwache an der Richard-Lucas-Straße eine neue Atemschutzwerkstatt zu bauen.

In der Atemschutzwerkstatt werden benutzte Geräte und Masken nach einem Einsatz gereinigt, desinfiziert und gewartet. Ebenfalls werden darin Messgeräte für den Strahlenschutz und den Gefahrgutbereich gewartet und geprüft. Während die Erkelenzer Feuerwehr ansonsten durch die Arbeit von ehrenamtlichen Kräften geprägt ist, wird die Atemschutzwerkstatt von hauptamtlichen Mitarbeitern betrieben.

Info Freiwillige Feuerwehr in Erkelenz in Zahlen Gruppen Die Feuerwehr der Stadt Erkelenz besteht aus 15 Löschgruppen. Diese gliedern sich in drei Löschzüge und einen Umweltschutzzug (Schwanenberg/Gerderhahn). Personen Derzeit stehen in Erkelenz 15 Feuerwehrfrauen und 325 Feuerwehrmänner zur Verfügung, die ihren Dienst im Ehrenamt versehen. Der Jugendfeuerwehr der Stadt Erkelenz gehören 74 Mitglieder an. Fahrzeuge 34 Einsatzfahrzeuge werden im abwehrenden Brandschutz eingesetzt. Die Jugendfeuerwehr verfügt über ein eigenes Ausbildungsfahrzeug.

Die derzeitigen Räume in der Erkelenzer Feuerwache sind so beengt, dass Geräte laut Stadtverwaltung teilweise in den Fluren gelagert werden müssen. Idee war es deshalb zunächst, an diese Räume anzubauen, um Platz zu schaffen. Dazu stellte die Bezirksregierung Köln als Bewilligungsbehörde nach einem Ortstermin allerdings fest, „dass eine Erweiterung nur sehr bedingt geeignet ist, den Anforderungen gerecht zu werden“. Zudem hätte ein solcher Anbau zur Folge gehabt, „dass der in den Radius der ausfahrenden Feuerwehrfahrzeuge gereicht hätte“, erklärte Fauck.

Die Stadt Erkelenz schaute sich in anderen Kommunen verschiedene Atemschutzwerkstätten neueren Datums an und schlug der Politik daraufhin vor, einen Neubau auf einem Teil der bestehenden Stellplätze vor der Erkelenzer Feuerwache zu errichten. „Wir wollen eine Nutzfläche von 158 Quadratmetern schaffen in einem Gebäude, das dann den gültigen DIN-Normen entspricht“, sagte Martin Fauck. Neun Räume sollen darin entstehen, inklusive WC und Büro. „Angelehnt werden soll die Optik in Ziegelsteinen an das benachbarte Hauptgebäude. Und sogar eine Aufstockung der Atemschutzwerkstatt wäre bei künftigem Bedarf möglich.“ Die Baukosten schätzt die Stadt Erkelenz auf 490.000 Euro. Mit dem Projekt soll „dringend noch im Jahr 2019 begonnen werden“.

Wie wichtig es ist, in die Erkelenzer Feuerwehr zu investieren, verdeutlichte Hans-Heiner Gotzen, der als Erster Beigeordneter auch für den Feuerschutz zuständig ist: „Wir haben ein enorm steigendes Einsatzaufkommen, und entsprechend haben sich die räumlichen und technischen Anforderungen an unsere Wache verändert.“