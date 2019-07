Erkelenzerin leicht verletzt : Unfall unter Fahrradfahrern mit Flucht

Erkelenz Ein älterer Fahrradfahrer stieß am Donnerstag mit einer Frau auf einem E-Bike zusammen, woraufhin beide stürzten. Die Erkelenzerin verletzte sich dadurch leicht. Der Mann wollte seine Personalien nicht angeben und flüchtete.

Am Donnerstag ist es auf der Tenholter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilte, war die Frau, eine 59-jährige Erkelenzerin, mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der Tenholter Straße aus Tenholt kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Vor ihr in gleicher Richtung fuhr ein älterer Mann mit seinem Fahrrad. Da er deutlich langsamer fuhr als sie, klingelte die Frau, um anzuzeigen, dass sie überholen wollte. Nach kurzer Zeit ließ er sie passieren und sie fuhr weiter.