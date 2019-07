Sichtbarer Baufortschritt in Erkelenz : Bodenfilter werden Beeckbach entlasten

Am Marienweg in Erkelenz werden bei Starkregen drei große Bodenfilter ab Mitte des nächsten Jahres zum Einsatz kommen. Foto: Speen

Erkelenz Vier Bauwerke sind in den Boden eingelassen und auf 17.000 Quadratmetern drei Filterflächen angelegt worden, damit Erkelenz künftig auf Starkregen-Ereignisse eingestellt ist und der an das Klärwerk grenzende Beeckbach entlastet wird.

Die finanziell derzeit größte Baustelle der Stadt Erkelenz liegt am Ende des Marienwegs. Neben der Kläranlage werden für drei Millionen Euro drei Bodenfilter errichtet. Sie sollen in Zukunft bei Starkregen verhindern, dass der angrenzende Beeckbach, der das geklärte Wasser aufnimmt und zur Schwalm leitet, überflutet wird. „Statt bis zu 3000 Litern pro Sekunde werden dann noch maximal 270 Liter in den Bach gelangen. Und dank der Bodenfilter wird das Wasser außerdem eine höhere Qualität besitzen“, erklärt Sabine Stucki vom Ingenieurbüro Berg und Partner aus Aachen, das die Baumaßnahme leitet. Damit setzt die Stadt Erkelenz eine Forderung der Bezirksregierung Köln um, was insofern belohnt wird, als dass die NRW-Bank das Projekt zur Hälfte mitfinanziert.

Seit dem Spatenstich für die sogenannten Retentionsbodenfilter im Februar hat sich der einstige Acker neben der Erkelenzer Kläranlage verändert. Auf dem 17.000 Quadratmeter großen Grundstück sind aus Erdreich drei zusammengerechnet 9000 Quadratmeter große Filterbecken angelegt worden, zu denen drei 350 Meter lange Kanalbauwerke führen. Der Untergrund des ersten Beckens ist inzwischen so weit hergestellt, dass im August mit der Bepflanzung begonnen werden kann. Dazu erklärt Stucki: „Wir werden in die drei Becken 59.000 Schilfpflanzen setzen. Diese helfen dabei, das ankommende Wasser zu reinigen.“ Stehen werden sie auf einem Untergrund, der aus 14.000 Quadratmetern Folie, Filtervlies sowie einem Substrat aus Kies und Sand besteht und in das hinein 1600 Meter Drainagerohre verlegt sind, über die das gereinigte Wasser in den Beeckbach abfließen wird.

Info Erster Regen kann Mitte 2020 kommen Andere Anlagen Mit kleineren Umfängen besitzt Erkelenz solche Retentionsbodenfilter bereits in Tenholt, Lövenich, Gerderath und Schwanenberg. Fertigstellung Die geplante Bauzeit von zehn Monaten wird laut Sabine Stucki vom Ingenieurbüro Berg und Partner eingehalten. Nachdem die Schilfpflanzen gesetzt sind, benötigen sie eine Anwachsphase, so dass die drei Retentionsbodenfilter Mitte des nächsten Jahres erstmals bei Starkregen zum Einsatz kommen können.

Geschehen soll das in Zukunft ganz kontrolliert. Nachdem das Bauwerk zwischen den Bodenfiltern und dem Beeckbach fertiggestellt worden ist, vor dem sich in Zukunft das gereinigte Wasser zunächst sammeln wird, hat die Stadt Erkelenz gerade den Auftrag für die Anlagensteuerung vergeben. „Diese wird die Wasserabgabe in den Beeckbach regeln und die Mengen verzeichnen“, erklärt Bastian Schröders vom Tiefbauamt der Stadt.

In dieses Becken können schon Schilfpflanzen gesetzt werden. Foto: Speen

Gut zu erkennen, wie sich der Untergrund der Bodenfilter aufbaut aus Folie, Filtervlies und einem Substrat aus Sand und Kies. Foto: Speen