Schulanbauten in Erkelenz : Offene, helle Ganztagsräume geschaffen

Schulanbauten in Erkelenz

Siegmund Schusser (l.) zeigt, wo es im Offenen Ganztagsgebäude der Luise-Hensel-Schule am Salierring mit einem Aufzug rauf und runter gehen wird. Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg sieht sich die Baustelle an. Foto: Speen

Erkelenz Die Rohbauten stehen am Salierring und Zehnthofweg. Jetzt starten der Fenster- und Innenausbau für die neuen Räume des Offenen Ganztags. Bezogen werden können sie aber erst im ersten Halbjahr 2020.

Der Rohbau steht. Die Fensterbauer und der Dachdecker sind beauftragt. „Sobald deren Arbeiten abgeschlossen sind, kann das Gerüst weggenommen und das Erdgeschoss wieder vom Offenen Ganztag der Luise-Hensel-Schule bezogen werden“, stellt Siegmund Schusser in Aussicht. Der Bauleiter der Stadt Erkelenz für die Aufstockung des Ganztagsgebäudes am Salierring erwartet, dass es zu den Herbstferien soweit sein könnte, dass die Kinder aus den Übergangsräumen im Haupthaus der Grundschule zurückkehren können. „Wobei es auch danach sicherlich noch mal laut werden kann.“

Vor zehn Jahren war das Ganztagsgebäude neben der Luise-Hensel-Schule erbaut und zugleich so konzipiert worden, dass es bei Raumbedarf um ein Stockwerk erhöht werden kann. Daran wird derzeit gearbeitet. Dafür wurden zunächst an zwei Seiten des Gebäudes neue Treppenhäuser angebaut, in denen sich auch Garderoben, Toiletten und ein Aufzug befinden werden. Anschließend wurde auf den Gebäudebestand eine Etage aufgesetzt. „Entstanden sind schöne, helle und große Gruppenräume“, findet Ansgar Lurweg, der Technische Beigeordnete der Stadt Erkelenz, bei einem Baustellenbesuch. Noch sind zwar nicht alle Wände eingezogen, die später sowohl kleinere als auch größere Gruppenräume bilden werden, doch ist die Idee der Erweiterung gut zu erkennen. „Wir haben das Wechselspiel von Sichtbetonflächen, Verblendungssteinen und Holz aufgenommen, wie wir es im Hauptgebäude der Grundschule vorfinden“, erklärt Lurweg.