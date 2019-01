Rathaus Erkelenz bei Einsparungen weit fortgeschritten: Energieverbrauch kaum noch zu senken

Info

Der CO 2 -Ausstoß aller städtischen Gebäude und Anlagen bezogen auf die witterungsbereinigte Heizenergie und den Strom lag 2017 bei 3656 Tonnen. Durch die Belieferung nahezu aller städtischen Liegenschaften mit Öko-Strom aus erneuerbaren Energien fällt statistisch im Strombereich kein CO 2 -Ausstoß mehr an. Seit 1993 konnte eine Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes aller städtischen Gebäude und Anlagen von insgesamt 68 Prozent erreicht werden.

Der Wasserverbrauch ist 2017 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 10.000 Kubikmeter auf rund 120.000 Kubikmeter gestiegen. Zum einen liegt das an den bewohnten Flüchtlingsunterkünften der Stadt und zum anderen an den Umkleiden im Sportbereich und in Turnhallen. Aufgrund der Vorschriften im Hygienebereich werden nur noch Armaturen mit Selbstspülfunktion eingesetzt, die zu erhöhten Verbrauchswerten führen. „Verbrauchseinsparungen werden hier in der Zukunft so gut wie nicht mehr zu erzielen sein“, sagte der Technische Beigeordnete Ansgar Lurweg auch hier voraus.

Die Gesamtkosten für Energie und Wasser betrugen im Jahr 2017 2,3 Millionen Euro. Sie sind gegenüber 2016 nahezu konstant.