Erkelenzer Streetworker zieht Bilanz für 2018 : Mädchen trinken mehr Alkohol

Minderjährige trinken vermehrt Alkohol. Besonders Mädchen sind dem Erkelenzer Streetworker im Vorjahr aufgefallen. Er spricht von einem fortgesetzten Negativrekord. Foto: dpa-tmn/Tobias Kleinschmidt

Erkelenz Minderjährige, vor allem Mädchen, sind dem Erkelenzer Streetworker Andreas Priesterath 2018 aufgefallen, die verstärkt Alkohol trinken. Probleme gab es auch mit Vandalismus am Schulring. Aktuell hat sich die Lage entspannt.

Besonders minderjährige Mädchen haben 2018 einen vom Erkelenzer Streetworker in den Jahren zuvor beobachteten Negativtrend bestätigt. „Die Quantität der Alkohol konsumierenden, gerade einheimischen jungen Menschen – besonders der minderjährigen Mädchen – hat erneut zugenommen“, erklärt Andreas Priesterath im Schöffenbericht 2018 der Stadt Erkelenz. Dies sei eine kontinuierliche Entwicklung, ebenso wie die Tatsache, „dass immer mehr junge Menschen, egal welcher Nationalität, sich einer sozialen Kontrolle entziehen wollen und sich deswegen ganz bewusst an informellen Treffpunkten in der Öffentlichkeit aufhalten“

Die Arbeit des Erkelenzer Streetworkers hat sich 2018 erneut verändert. Weil Andreas Priesterath weniger in die Betreuung von Asylsuchenden eingebunden worden war, konnte er wieder mehr auf der Straße unterwegs sein. Dort stellte er Positives fest, wie das Harmonieren von jungen Menschen unterschiedlicher Herkunft an den verschiedenen informellen Treffpunkten im Stadtgebiet. Besonders auffällig war im abgelaufenen Jahr für ihn aber auch, „dass junge Menschen jeglicher Herkunft vermehrt unter Einfluss sogenannter weicher Drogen wie Cannabis, Marihuana oder Haschisch in der Öffentlichkeit angetroffen wurden.“ Im direkten Beisein des Streetworkers wurde nicht konsumiert, aber die Anzeichen einer zeitnahen Einnahme illegaler Rauschmittel sind Priesterath zufolge „sehr offensichtlich“ gewesen.

Info Aufsuchende Arbeit vor allem am Freitag Im Büro Der Erkelenzer Streetworker hat sein Büro am Johannismarkt 19, wo er und drei Kolleginnen des Jugendamtes zu erreichen sind. Vor Ort Neben seiner Bürotätigkeit ist der Streetworker auf den Straßen unterwegs. Seine Arbeitszeiten sind montags bis donnerstags von 13 bis 22 Uhr sowie freitags von 16 bis 1 Uhr. Vor allem den Freitag hat Priesterath für die aufsuchende Arbeit reserviert: „Erfahrungsgemäß sind an diesem Tag und in diesem Zeitfenster sehr viele junge Menschen an den informellen Treffpunkten erreichbar.“