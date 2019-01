Erkelenzer Schüler spielen auf Englisch: Weihnachtsgeschichte auf Englisch gespielt

Erkelenz Die Schüler des Cusanus-Gymnasiums in Erkelenz haben „A Christmas Carol“ von Charles Dickens vor Publikum aufgeführt.

Die Arbeitsgemeinschaft „English Theatre“ des Cusanus-Gymnasiums hat die Weihnachtsgeschichte „A Christmas Carol“ von Charles Dickens inszeniert, die 1843 erstmals publiziert wurde. Die Geschichte thematisiert die Erlebnisse in der Nacht vor Weihnachten und am ersten Weihnachtstag des alten Geschäftsmanns Ebenezer Scrooge.

Die Arbeitsgemeinschaft „English Theatre“ besteht aus 16 Schülern der siebten und achten Jahrgangsstufe des Erkelenzer Gymnasiums. Das erste Mal hat sich diese Gruppe in diesem Schuljahr unter Leitung von Martina Riechmann, Lehrerin in den Fächern Englisch und Sport, zusammengefunden.

Als erstes kommt dann auch der Geist der vergangenen Weihnacht und zeigt Scrooge, wie er Weihnachten mit seinen Freunden feierte, bevor er geizig wurde. Dank weiterer Geister erkennt Scrooge, dass er seinem Leben eine Wende geben muss und bittet um Vergebung für sein Verhalten gegenüber anderen Menschen. So endet die Geschichte mit einem klassischen Happyend. Die Darsteller der Theateraufführung entschieden sich gegen einen Eintrittspreis, stattdessen hofften sie auf Spenden, die auch reichlich gegeben wurden. Die Spendensumme wird an die Deutsche Kinderkrebshilfe überwiesen. Die Aufführung hat der ganzen Theatertruppe so viel Freude bereitet, dass sie in Zukunft weitere Stücke in englischer Sprache dem Cusanus-Publikum präsentieren möchte.