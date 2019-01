Erkelenz: Brauchtum trifft auf Heimat

Erkelenz Die lieb gewonnene Tradition, den Erkelenzer Prinzen in den Heimatverein an diesem traditionellen Abend aufzunehmen, klappte diesmal leider nicht – er ist schon lange Mitglied.

Die weihnachtlich-gemütliche Gaststätte Küppers in Kückhoven war der Ort, an dem zwischen Prinz Frank I. mit Prinzessin Andrea I. (Maraite) sowie Günther Merkens der Prinzenorden und die jüngsten drei Veröffentlichungen des Heimatvereins einschließlich einiger Worte wechselten. Da der Prinzgemahl an Heiserkeit litt und den Abend bei Schnitzel, Salat, Beilagen und Pfefferminztee verbrachte, redete die Prinzessin: „Wir sehen uns als Teil des Heimatvereins, der eine hervorragende Arbeit leistet – wir danken von daher sehr herzlich für die Einladung“, richtete Andrea I. ihre Einleitung zur Ordensübergabe an den HEL-Vorsitzenden Günther Merkens. Gestaltet hat den Orden der mit dem Paar befreundete Künstler Karl-Heinz Laufs, in den dieser den Theodoliten und das Lot für Franks Beruf als Vermessungsingenieur, einen Radreifen für der Prinzessin Hobby, den Vorsitz des Hovener Kunstradvereins „Viktoria“, zur Grundlage genommen hat. Ein Kompliment in Richtung Heimatverein brachte der heisere Prinz dann doch heraus: „Der Heimatverein ist die erste Institution, die mein Regierungsprogramm in einem Teil umgesetzt hat, nämlich, dass alle Erkelenzer Offizial-Internetseiten Begrüßungsworte in Niederländisch, Französisch, Spanisch, Englisch und Italienisch enthalten sollen, das ist echt europäisch!“ Günther Merkens ergänzte, dass lediglich Spanisch noch in Arbeit sei, zu den anderen geselle sich beim HEL Plattdeutsch.