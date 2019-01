Altes Rathaus und Burg Erkelenz: Barrierefreiheit beantragt

Für das Alte Rathaus in Erkelenz favorisieren die Politiker eine Aufzuglösung innerhalb des Gebäudes. Foto: Speen

Erkelenz Einen neuen Versuch, das Alte Rathaus in Erkelenz barrierefrei zu gestalten, unternimmt nun die CDU. Nach 2010 stellt sie den Antrag dieses Mal zusammen mit der FDP und erweitert ihn auch auf die Burg.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Die Burg und das Alte Rathaus von Erkelenz müssen allen Bürgern zugänglich sein. CDU und FDP vertreten diese Haltung und haben deshalb beantragt, dass sich Stadtverwaltung und Stadtrat damit beschäftigen sollen, wie zu beiden historischen Gebäuden barrierefreie Zugänge geschaffen werden können. Der gemeinsame Plan beider Fraktionen sieht vor, bis zum Herbst des nächsten Jahres eine beschlussreife Vorlage zu erhalten, um eine Entscheidung über die Gesamtfinanzierung für den Haushalt des Jahres 2020 zu ermöglichen. Sollten beide Projekte nicht parallel umgesetzt werden können, sehen CDU und FDP das aus dem 16. Jahrhundert stammende Rathaus als vordringlich an, erklären die Fraktionsvorsitzenden Rainer Merkens und Werner Krahe.

In welcher Form die Barrierefreiheit erreicht werden kann, soll die Stadt Erkelenz mit Blick auf die Kosten, den Denkmalschutz, den Raumbedarf sowie unter Einbeziehung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten überprüfen. „Für das Alte Rathaus können wir uns eine Aufzuglösung innerhalb des Gebäudes – dies ist eindeutig die Vorzugsvariante – oder eine transparente Stahl-Glas-Lösung an der Gebäudeseite zur St.-Lambertus-Kirche hin vorstellen“, erläutert Ratsmitglied Stephan Muckel stellvertretend für beide Fraktionen.

Burg Erkelenz Im Mittelalter war die Burganlage Bestandteil der Stadtbefestigung. Urkundlich wurde die Burg des Herzogs von Geldern erstmals 1377 erwähnt. In den vergangenen Jahren ist damit begonnen worden, sie nach und nach zu sanieren. Außerdem wurde sie mit einem Wetterschutzdach versehen. Auf der Burg finden Festivals, Konzerte, Brauchtumsveranstaltungen und Märkte statt.

Für die Finanzierung erhoffen sich CDU und FDP eine Unterstützung über das Heimatförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Möglichkeiten, an diese zu gelangen, solle die Stadtverwaltung ausloten, denn: „Voraussetzung für eine Förderung im Jahr 2020 sind fertige, antragsreife Planungen im Jahr 2019.“

Außerdem zeige der Haushalt für 2019, so Christdemokraten und Liberale in ihrem gemeinsamen Antrag an den Stadtrat, positive Entwicklungen: „Diese geben uns die notwendigen Spielräume für solche sinnvollen Investitionen, zumal wir neue Chancen zur Förderung sehen.“