Für Senioren : Im Alter die Gemeinschaft pflegen

Alltagsbetreuerin Michaela Gashi, Bewohner Hans Mocken, die Bewohnerinnen Erika Bludau, Elisabeth Naumann und Elfriede Heutz (v.l.) beim gemeinsamen Frühstück. Foto: Eva Weingärtner

Erkelenz Ein Tag in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft. Es gibt viele Gelegenheiten, Erinnerungen und Aktuelles zu besprechen.

Es ist halb neun Uhr morgens in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft in Gerderath des Caritasverbandes für die Region Heinsberg. Um diese Zeit ist hier im 70 Quadratmeter großen Wohn-Essbereich mit Küchenblock, einer Couch, einer Anrichte und einem Fernseher als Gemeinschaftsraum noch nicht allzu viel los. Nur Präsenzkraft Nicole van Veenendaal, die Leiterin der Wohngemeinschaft, geht hin und her, deckt den Frühstückstisch, schüttet Kaffee auf, holt Marmelade, Käse und Wurst aus dem Kühlschrank und geht anschließend noch schnell zum benachbarten Supermarkt, um Brot einzukaufen.

Kurz vor neun kommt Hans Mocken. Er ist der erste von derzeit fünf Bewohnern und Bewohnerinnen im Alter von 77 bis 95 Jahren, die hier leben und von der Unterstützung von ausgebildeten Betreuungs- und Pflegekräften profitieren. Hans Mocken erhebt sich aus seinem Rollstuhl und setzt sich an den gedeckten und hübsch dekorierten Frühstückstisch. Genau wie die anderen mag er es lieber, in der Gemeinschaft zu frühstücken als in der eigenen zwischen 34 und 43 Quadratmeter großen barrierefreien Wohnung, die über ein großzügiges Wohn- und Schlafzimmer sowie Badezimmer verfügt. Nach und nach trudeln alle Bewohner ein und setzen sich auf ihren Platz, deutlich erkennbar an einem Platzset mit dem eigenen Namenszug und Foto. „Die Idee hatte ich. So findet jeder seinen Platz“, erzählt Nicole van Veenendaal, während sie Kaffee einschenkt und das Brot reicht. „Sonntags gibt es immer Brötchen und ein Frühstücksei“, schwärmt Bewohnerin Elfriede Heutz und ergänzt: „Wir werden hier sehr gut versorgt. Und schön finde ich es, dass, wenn wir es möchten, wir mit einkaufen und mit vorbereiten können.“ Die anderen Bewohner nicken zustimmend.

Info Wohngruppe in Gerderath Interesse Wer Interesse am Leben und an der Gemeinschaft in einer kleinen Gruppe von Menschen mit unterschiedlichem Betreuungsbedarf hat, in der eigenen Wohnung leben möchte und Unterstützung durch eine Betreuungskraft benötigt, der kann sich bei Hans Minkenberg melden. Kontakt Telefon 02433 981450 oder E-Mail cps-hue@caritas-hs.de.

Ansonsten ist es während des Frühstücks noch sehr ruhig. Der eine ist noch etwas müde, der andere möchte noch nicht allzu viel reden. Doch als sich alle gestärkt haben, setzen Gespräche ein. Elisabeth Naumann wendet sich an Nicole van Veenendaal und sagt: „Mir hat der letzte Donnerstag sehr gut gefallen, wo wir auf Haus Hohenbusch zum Mittagessen waren.“ Den Ausflug fanden auch die anderen Mitbewohner schön. Und Nicole van Veenendaal bemerkt in dem Zusammenhang, dass Aktivitäten auch zum Leben in der Wohngemeinschaft gehören wie Spaziergänge, Spiele, der Besuch des Seniorennachmittags der Gemeinde und das Feiern von Geburtstagen und Festen.



Das Gespräch ebbt ab. Die Bewohner ziehen sich nach und nach in ihre Wohnungen zurück, um wie Hans Mocken die Sportschau zu gucken oder wie Elfriede Heutz noch ein Stündchen zu schlafen. Elisabeth Neumann jedoch nutzt die Zeit bis zum Mittagessen, um einige Besorgungen im Supermarkt zu machen, in die benachbarte Apotheke zu gehen und zu lesen. Auch Nicole van Veenendaal geht los, um schnell noch einige Besorgungen für das Mittagessen zu machen. Während die Bewohner ihren Beschäftigungen nachgehen, hat sie alle Hände voll zu tun. Sie schreibt Einkaufslisten, wäscht Schränke aus, erstellt eine Stundentafel und bereitet schließlich das Mittagessen zu. Es duftet verführerisch. „Heute gibt es Kartoffelpüree, Salat und Cordon Bleu“, erzählt sie. Schnell deckt sie den Tisch und stellt eine Getränkeauswahl auf die Tische, denn das Mittagessen ist um 13 Uhr. Hans Mocken ist wieder der Erste, der am Tisch Platz nimmt. Auch die anderen Bewohner finden sich ein. Nicole van Veenendaal fragt jeden nach der Größe der Portion, hilft beim Schneiden des Fleisches und gießt Getränke ein. Wenig später sind die Teller leer gegessen. Jeder nimmt noch einen Nachschlag. „Wir haben es hier wirklich gut“, so der Tenor der Runde. Kurze Unterhaltungen setzen ein. Ein wenig wird mit Nicole van Venendaal geblödelt, die alle übrigens beim Vornamen anreden dürfen. Dann gibt es noch Nachtisch und dazu eine Tasse Kaffee.

Während die Bewohner gemütlich zusammensitzen, räumt Nicole van Venendaal die Küche auf, trocknet Besteck aus dem Geschirrspüler und verstaut Einkäufe in den Kühlschrank. Mit einem Ohr hört sie den Bewohnern zu und schaltet sich ins Gespräch ein. Um 14 Uhr ist für sie hier Dienstschluss. Das Abendessen übernimmt eine Kollegin. „Bis Morgen“, rufen ihr schließlich die Bewohner zu, ehe sie in ihre Wohnungen gehen. „Bis Morgen“, sagt auch Nicole van Venendaal.

(RP)