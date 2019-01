Erkelenz: Mahnwache: ein Jahr nach Immerather Dom

Erkelenz Bündnisse und Klimagerechtigkeitsbewegung haben Protestaktionen für die nächsten Monate angekündigt.

Das Bündnis „Alle Dörfer Bleiben“ und die Kampagne „Kirchen im Dorf lassen!“ rufen für Sonntag, 6. Januar, ab 9 Uhr zu einer Mahnwache vor St. Lambertus in Erkelenz auf. Anlass ist, dass vor einem Jahr am 8. Januar der Energiekonzern RWE den Immerather Dom abgerissen hatte. Sie protestieren damit auch gegen den Abriss weiterer Kirchen und Dörfer für den Braunkohlenabbau.

„Über den Abriss der Kirchen in Keyenberg und Kuckum und der Kapelle in Berverath wird hier in der Pfarre entschieden“, schreibt Birgit Cichy vom Bündnis „Alle Dörfer Bleiben“ in einer Pressemitteilung. „Deshalb werden wir Sonntag zur Messe auch dort protestieren, denn die Pfarre muss Verkauf und Entwidmung der Gotteshäuser stoppen. Wir bitten die Gemeindemitglieder, unsere Petition zu unterzeichnen und auf Bischof Dieser sowie Pfarrer Rombach einzuwirken, entsprechenden Anträgen nicht zuzustimmen.“ Zum Abschluss des Protestes, der bei der Polizei mit circa 20 Personen angemeldet wurde, soll über Lautsprecher das Vollgeläut des Immerather Doms erklingen.