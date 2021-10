Erkelenzer Literatur-Klassiker : Briten-Krimi in der Leseburg

Die Leseburg zog in den vergangenen Jahren im Erkelenzer Land immer wieder zahlreiche Zuhörer an. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Im Tante Käthe geht es am 21. Oktober um einen Ermittler in Cornwall. Autor Ian Bray stellt dem Publikum dann sein Werk „Klippen-Tod“ vor.

Auch die zweite Erkelenzer Leseburg nach der Corona-Pandemie wurde ein voller Erfolg. Die „Ladies Night“ mit Heike Dahlmanns aus Gangelt, Claudia Ingenillen aus Moers und Brigitte Oleszynski-Wichmann aus Erkelenz fand wieder im ausverkauften Sälchen des Cafés Tante Käthe am Markt in Erkelenz statt. Mit Geschichten und Gedichten, tatsächlichen und erfundenen Begebenheit sorgten die drei Autorinnen für ein Wechselbad der Gefühle, für Lachen und Beklemmung, Betroffenheit und Begeisterung. Die mehrfach preisgekrönte Heike Dahlmanns spannte mit ihren Gedichten einen breiten Bogen von einer Adaption des Erlkönigs bis hin zur Merkelschen Raute. Brigitte Oleszynski-Wichmann ließ mit viel Humor das Publikum am Geschehen in Erkelenz teilnehmen. Claudia Ingenillen beeindruckte insbesondere mit einem Auszug aus ihrem Roman, der das Leben mit ihrer inzwischen 30-jährigen, schwerstbehinderten Tochter zum Inhalt hat.