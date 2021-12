Engagiert für Bedürftige : Die Erkelenzer Tafel freut sich über zahlreiche Spenden

Erkelenz Die Erkelnzer Tafel ist auf Spenden angewiesen, denn besonders in der Weihnachtszeit haben Manfred und Uschi Fröhlich und ihr Team von der Tafel viel zu tun.

Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit, in der die Erkelenzer Tafel noch mehr als ohnehin schon zu tun hat. Zwischen 200 und 250 Lebensmittelpakete, das schätzt Manfred Fröhlich, haben er, seine Frau Uschi und ihr Team in diesen Tagen an Bedürftige verteilt. Dazu sind zahlreiche Spenden nötig – und die gab es auch in diesem Jahr wieder. Unter den größten Spendern war die Bauunternehmung HK Jansen, Geschäftsführer Volkmar Reitzenstein und seine Frau Lizette übergaben 4000 Euro an die Tafel. „Diese Spende tut uns dieses Jahr besonders gut“, sagte Manfred Fröhlich – auch der Firma Jansen sei es mit einer Großspende vor ein paar Jahren zu verdanken gewesen, dass es die Erkelenzer Tafel überhaupt noch gibt.