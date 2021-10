Integrationsbericht in Erkelenz : Bislang 55 neue Flüchtlinge in diesem Jahr

In Erkelenz kommen derzeit 681 Flüchtlinge unter. Foto: Speen

Erkelenz Die Corona-Pandemie hat auch die Integration der Flüchtlinge in Erkelenz erschwert, sagt die Stadtverwaltung. Gleichzeitig gebe es aber viel Engagement aus der Bevölkerung.

Die Flüchtlingssituation in Erkelenz bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert. Wie die Stadtverwaltung im Sozialausschuss mitteilte, hat Erkelenz in diesem Jahr bislang (Stand: 6. September) 55 Flüchtlinge aufgenommen. In den vergangenen beiden Jahren waren es jeweils 78 gewesen. Bei einem Großteil davon (36) handelt es sich um Asylbewerber. Ihr Status muss also erst noch geklärt werden.

Insgesamt sind in Erkelenz derzeit 681 Flüchtlinge untergebracht. 226 davon in städtischen Unterkünften Übergangsheimen, Häusern und Wohnungen oder Containern, 448 Personen in 132 privat angemieteten Wohnungen oder Häusern. „Dass wir so viele Menschen privat unterbringen konnten, ist erfreulich, aber die Zahl ist noch nicht zufriedenstellend“, sagte der erste Beigeordnete, Hans-Heiner Gotzen. Dies sei allerdings schwierig, da der Wohnmarkt in Erkelenz ohnehin „ein sehr angespannter“ sei. Aber: „Es gelingt uns immer wieder, Vermieter davon zu überzeugen, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.“

Sozialamtsleiter Ralf Schwarzenberg berichtete, dass die Integration der Geflüchteten durch die Corona-Pandemie einen Dämpfer bekommen hat: „Homeschooling ist extrem schwierig, wenn man mit vielen Menschen auf engem Raum lebt und die Sprachkenntnisse fehlen.“ Das konnte auch Anna Bergs vom Kinderschutzbund bestätigen, mit dem die Stadt künftig bei der Integrationsarbeit noch enger zusammenwirkt: „Wenn Sie in der Unterkunft in Neuhaus mit fünf Kindern in einem Zimmer sitzen, die alle unterschiedlichen Unterricht bekommen und Sie nebenbei noch Kochen müssen, ist das auf Dauer nicht sehr schön.“ Man habe den Kindern angemerkt, dass der Umgang mit anderen Kindern gefehlt hat: „Die Kinder waren total auf Mama und Papa fixiert, es war in den Kitas nach dem Lockdown schwer, eine Bindung zu schaffen.“