Klinkumer Stimmungsband sang : Kölsche Stimmungshits für guten Zweck

1473,20 Euro überreichten Gastwirt Peter Jansen (r.) und Sänger Michi Schreder (l.) von den Kloetschköpp in Wegberg an Landrat Stephan Pusch. Foto: Jansen

Die Klinkumer Stimmungsband „De Kloetschköpp“ sangen beim Konzert für den guten Zweck. Vor 130 Besuchern sammelten sie fast 1500 Euro.

Regen und Wind drohten dem Benefizkonzert einen dicken Strich durch die Rechnung zu machen, doch das Wetter hatte nicht mit der Beharrlichkeit der Klinkumer Stimmungsband „De Kloetschköpp“ und ihren Fans gerechnet: 130 Besucher sangen und schunkelten im Biergarten des Bistro Japi’s zu den kölschen Tön der neunköpfigen Karnevals-Coverband. Unter ihnen war ein prominenter Gast: Landrat Stephan Pusch ließ es sich nicht nehmen, dem stimmungsvollen Nachmittag von Anfang bis Ende beizuwohnen, er klatschte und schunkelte zu Hits wie „Stadt mit K“, „Pirate“, „Leev Marie“, „Dä Plan“ und „Für die Iwigkeit“ kräftig mit. Als Sänger Michi Schreder dem Landrat schließlich – passend zum Höhner-Hit „Schenk mir dein Herz“ den Bandsticker der Kloetschköpp in Herzform überreichte, meinte Pusch schmunzelnd: „Was ist da schon das Bundesverdienstkreuz gegen diese tolle Auszeichnung?”

Alle Einnahmen aus dem Ticketverkauf sowie die gesamte Gage der Band De Kloetschköpp gehen an die Hilfsorganisation „HS – ein Kreis hilft“ für die Hochwassergeschädigten im Kreis Heinsberg. Auch eine bereitgestellte Spendenbox wurde während der Veranstaltung großzügig gefüllt, sodass am Ende die stolze Summe von 1473,20 Euro an den Landrat übergeben wurde. Der Dank von Stephan Pusch galt allen Spendern.