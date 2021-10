Zweckverband Landfolge Garzweiler holt sich Infos in Antwerpen : Radkonzept für Rheinisches Revier

Erkelenzer Land Lenkungskreis des Zweckverbandes Landfolge Garzweiler holt sich Anregungen in Antwerpen. Geschäftsführer Volker Mielchen äußerte sich sehr zufrieden.

Tina Caers, Head Mobility Department der Provinz Antwerpen, freute sich über den Besuch aus Deutschland und das Interesse für die Arbeit ihres Radverkehrsteams: „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel Zeit, Geld und Energie in den Auf- und Ausbau unseres Radverkehrsnetzes investiert. Ich denke, wir sind damit für die Verkehrs- und Klimawende gut gerüstet und wir freuen uns, dass man sich auch über Landesgrenzen hinweg für unsere Arbeit interessiert.“ Volker Mielchen, Geschäftsführer des Zweckverbands Landfolge Garzweiler, und die übrigen Teilnehmer der Exkursion waren begeistert: „Was wir in Antwerpen gesehen haben, ist schon die ‚Erste Liga‘ im Bereich Radverkehrsnetze. Wir spielen im Vergleich dazu derzeit noch in der Zweiten Liga. Mit dem gesamtregionalen Radverkehrsnetz wollen wir den Anschluss an die Spitze schaffen und das Rheinische Revier zu einer Modellregion für nachhaltige Mobilität entwickeln.“