Erkelenz: Bezirksausschuss Gerderath unterstützt Wunsch nach Kreisverkehr

Gerderath Lange schon will Gerderath einen Kreisverkehr an der Kreuzung von Lauer- und Gerderather Burgstraße haben. Jetzt wurde die Forderung mit einem eigenen Vorschlag erneuert und dem Plan des Landesbetriebs Straßen widersprochen.

Der Wunsch einer Bürgerinitiative nach einem Kreisverkehr im Kreuzungsbereich von Lauerstraße, Fronderath und Gerderather Burgstraße mitten in Gerderath findet die Unterstützung des Bezirksausschusses Gerderath. Mit einem einstimmigen Beschluss fordert das Gremium Rat und Verwaltung der Stadt Erkelenz auf, sich für die Planung und die Finanzierung eines Kreisverkehrs nach der Vorstellung der Initiative einzusetzen, der die Kreuzung der Landstraßen 19 und 46 ersetzt. „Stadtrat und Verwaltung mögen das Anliegen auf Anlage eines technisch sicheren und machbaren Kreisverkehrs unterstützen“, lautet der vom Ausschussvorsitzenden Peter London vorgetragene Beschluss auf der Basis eines eigenen Planes, den die Initiative mit Hilfe von Fachleuten auf der Basis von Vorschriften und Regelungen für den Straßenbau in Nordrhein-Westfalen erstellt hat.

Mit diesem eigenen Plan aus Gerderath bezieht der Bezirksausschuss eine andere Position als Daniel Ebbers vom Planungsbüro Isaplan aus Leverkusen. Der Diplomingenieur hat im Auftrag der Stadt und des Landesbetriebs Straßen NRW den Kreuzungsbereich unter die Lupe genommen und seinerseits mögliche bauliche Veränderungen geprüft. Zuständig für die Verkehrssicherheit und den baulichen Zustand des Kreuzungsbereiches dieser beiden Landstraßen in der Ortsmitte seien das Land und der Kreis Heinsberg, betonte er ausdrücklich, um außerdem darauf hinzuweisen, dass die Kreuzung in ihrem jetzigen Zustand keine Unfallhäufigkeitsstelle sei. Was die Autofahrer, aber auch Fußgänger und Radfahrer an dieser Stelle nerve, sei die Unübersichtlichkeit, die Enge am Eckpunkt Fronderath, das lange Warten als Linksabbieger.