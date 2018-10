Erkelenz: Musiknacht mit großer Spende

Erkelenz Da dürfte Fred Feiter, der Hauptorganisator der Erkelenzer Musiknacht, wohl mit besonderem Interesse zugehört haben, als Patrick Beckers von der NEW die Idee auf den Tisch brachte: „Vielleicht können wir als Sponsoren ja auch mal musikalisch mitmachen.“ Der Gedanke jedenfalls ist vielversprechend – so bleibt also abzuwarten, was die Musiknacht 2019 bringt.

Wie dem auch sei: Zum vierten Mal fand die Musiknacht an verschiedenen Stellen in Erkelenz im Frühjahr statt. Und ohne Zweifel ist es bereits so, dass die Veranstaltung zu einem Erfolgsfaktor im Erkelenzer Kulturleben geworden ist. Mehr noch: Die Musiknacht hat von Anfang an auch unterstützend gewirkt, so dass auch die Auflage 2018 ein stolzes Ergebnis erzielt hat, die der Flüchtlingsarbeit in der Stadt Erkelenz zugute kommen wird. Insgesamt 8600 Euro überreichten Fred Feiter und die Sponsoren Patrick Beckers (NEW), Thomas Giessing (Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heinsberg) sowie Andrej Sorich (Marketing Volksbank) an Maria Reinfarth vom Verein „Willkommen in Erkelenz“ (WiE) und Claus Bürgers, Leiter des Amtes für Kinder, Jugend, Familien und Soziales, der die Spende stellvertretend für Samira Meurer, Integrationskoordinatorin der Stadt Erkelenz, entgegennahm.Die Spendensumme wird so aufgeteilt: 1000 Euro erhält der Verein WiE, 7600 Euro gehen an den Arbeitskreis Flüchtlingsarbeit, dessen Koordination in Händen von Samira Meurer liegt. Bei ihr laufen die Fäden aller ehrenamtlich Engagierten im Bereich Flüchtlingsarbeit zusammen. Dieses Geld wird über die bekannte Erkelenzer Meyer-Stiftung verwaltet und entsprechend eingesetzt werden.