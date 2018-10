Erkelenz: Ausbildungsstart bei den Johannitern

Berufsweg gestartet : Ausbildung bei den Johannitern

Kuratoriumsvorsitzender Freiherr Ullrich von Harnier, Bianca Reichart, Jonathan Tobias Görner, Mirco Kleier (hinten v.l.) sowie Justyna Merta, Kira Thönissen und Andrew Wolters (vorne v.l.) freuen sich auf gemeinsame berufliche Wege. Foto: Astrid Hadick

Erkelenz Bundesweit begannen in den mehr als 90 Einrichtungen der Johanniter im zweiten Halbjahr 168 junge Menschen eine Ausbildung, ein Großteil in der Pflege. Im Johanniter-Stift Erkelenz starteten vier angehende Fachkräfte in der Altenpflege.

