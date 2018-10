Grüne Erkelenz beantragen: Als Stadt am Tagebau neu orientieren

Grünen-Antrag: Als Stadt am Tagebau neu orientieren

Nach Entwicklungen am Hambacher Forst

Erkelenz Erkelenz soll Alternativszenarien vorbereiten, beantragen die Grünen, und sich auf alle denkbaren Entwicklungen vorbereiten.

Den Erkelenzer Grünen geht es nicht darum, die laufende Umsiedlung von Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich zu stoppen. Sie sehen allerdings die Notwendigkeit, sich mit allen Eventualitäten zu befassen, die von dem gerichtlich verhängten vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst in den nächsten Jahren auf Erkelenz ausstrahlen könnten. Deshalb hat die Grünen-Fraktion einen Antrag an den Stadtrat gestellt, sich auf breiter Basis neu zu orientieren, teilte Grünen-Fraktionssprecher Hans Josef Dederichs im Gespräch mit unserer Redaktion mit: „Um immer das Heft des Handelns in der eigenen Hand zu halten.“