Schützenbruderschaft „Unserer lieben Frau" Erkelenz spendet an Pfadfinder

Schützen spenden 400 Euro an die Erkelenzer Pfadfinder

Erkelenz Das Bezirksschützenfest 2018 und die Feierlichkeiten anlässlich des 600. Jubiläums der Schützenbruderschaft „Unserer lieben Frau 1418 Erkelenz“ sind vorüber. „Was bleibt, sind die unzähligen Erinnerungen und der Stolz, dieses mit den Vereinskameraden geschafft zu haben“, sagt Brudermeister Christian Helpenstein.

Ein großer Dank gelte allen, die zum Gelingen des Bezirksschützenfestes beigetragen haben: Zugteilnehmer, Schützenvereine, Musikkapellen, Ehrengäste, Tanzkapelle Teamwork, DJ Sascha Wesel, Freiwillige Feuerwehr Erkelenz, DRK, Polizei, Helfer an den Absperrgittern und beim Umtrunk, Ämter der Stadt Erkelenz und Schirmherr Peter Jansen. „Ein Dank geht auch an die Mitglieder des Bezirksvorstands, die uns immer mit einem Rat zur Seite gestanden haben. So ein tolles Fest wäre auch ohne die Unterstützung von Sponsoren nicht möglich gewesen“, erklärt Christian Helpenstein.