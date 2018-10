Erkelenz: Turbo-Einkauf bei Lidl

Flott unterwegs : Turbo-Einkauf im neuen Lidl

Gratis einkaufen – diesen Traum erfüllte Lidl zur Eröffnung der neuen Filiale an der Gewerbestraße Süd kürzlich fünf Kunden, die an einem Gewinnspiel teilgenommen hatten. Die Devise lautete: Ran an den Einkaufswagen und diesen in drei Minuten möglichst voll packen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken