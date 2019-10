8. Kaleidoskop der Sinne : Kunstrichtungen treten in den Dialog

Erkelenz Achtes „Kaleidoskop der Sinne“ mit 22 Bildenden Künstlern, Autoren und Musikern in der Erkelenzer Leonhardskapelle.

Zwölf Kunstwerke, zwölf Musiken, zwölf Texte, eine getanzte Bild-Performance – all das packt der Erkelenzer Kunstförderkreis ProArte am Samstag, 5. Oktober, 19.30 Uhr, wieder in sein „Kaleidoskop der Sinne“. Dazu bündeln in der Erkelenzer Leonhardskapelle 22 Künstler ihre Schaffenskraft zu einem Dreiklang der Sinne. „Aus Farben, Tönen und Worten vorzüglich angerichtet, zelebriert sich ein Kunsterlebnis von ungeheurer Intensität, eine Zauberwelt der Phantasie für Auge und Ohr“, heißt es in der Ankündigung für den Veranstalter von Hans-Dieter Willms.