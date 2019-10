Bericht des Stadtmarketings : Kein Stadtkalender mehr – Immobilien-Dialog geplant

Foto: Stadt Erkelenz/Isabell Wyes Nicole Stoffels berichtete aus dem Erkelenzer Stadtmarketing.

Erkelenz Erfreuliche und weniger erfreuliche Mitteilungen hatte Nicole Stoffels, federführend für das Stadtmarketing in Amt für Wirtschaftsförderung, in ihrem Bericht bei der Sitzung des Bauausschusses zu machen.

Im nächsten Jahr wird es keinen Stadtkalender von Erkelenz mehr geben, nachdem dieser zehn Jahre lang zum Jahreswechsel an alle Haushalte verteilt worden ist. Steigende Druckkosten und zunehmende Vertriebskosten bei zugleich sinkenden Einnahmen durch Inserate haben den Herausgeber zu dessen Einstellung veranlasst. Die Stadtverwaltung bedauere diese Entwicklung, teilte Nicole Stoffels vom Stadtmarketing mit, habe aber für die Entscheidung Verständnis. Jetzt sei sie auf der Suche nach einer Alternative. Sie erarbeite ein neues Konzept für eine Stadtbroschüre, die aber in einer wesentlich kleinere Auflage erscheinen soll als der Stadtkalender, der an jeden Haushalt geliefert wurde.

Gut besucht wurden nach Stoffels Worten der Abendtreff „Erkelenz trifft sich …“. Vor allen in den 0rtslagen außerhalb der Innenstadt werde der Treff sehr gut angenommen. Für die Innenstadt positiv zu erwähnen sei die Entwicklung bei Immobilien, insbesondere die Investitionen in neue Gebäude und bei der Sanierung bestehender. Außerdem würden demnächst nach einem Umbau leerstehende Gewerbeflächen an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße bezogen. Bei drei weiteren leerstehenden Ladenlokalen „stehen die Chancen sehr gut, dass demnächst wieder Mieter einziehen“, berichtete Stoffels im Ausschuss für Stadtentwicklung weiter.

Zur Weiterentwicklung des Stadtzentrums soll auch ein Immobilien-Dialog dienen, den die Stadt anstoßen will. Sie setzt dabei auf einen Berater, der noch dieses Jahr bei einem Treffen von Hauseigentümern, Maklern, Verwaltern, anderen Immobilien-Akteuren und der Verwaltung über Chancen und Möglichkeiten bei der Nutzung von Räumen in der Innenstadt sprechen wird.