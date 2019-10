IHK Aachen zeichnet aus : Ausbildung 30 Mal mit Note eins abgeschlossen

Erkelenz 30 Top-Azubis der Industrie- und Handelskammer Aachen kommen aus dem Kreis Heinsberg. Geehrt wurden sie in einer Feierstunde in Erkelenz.

Insgesamt 223 Auszubildende und damit gut sieben Prozent aller 3190 Kandidaten im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Aachen haben ihre Prüfung im Sommer mit der Note eins abgeschlossen. Die Kammer ehrte 30 aus dem Kreis Heinsberg stammende Absolventen für ihre besondere Leistung während einer Feierstunde in Erkelenz. 159 der „sehr Guten“ hatten ihre Ausbildung in einem kaufmännischen und 64 in einem gewerblich-technischen Beruf absolviert.