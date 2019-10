Vollblutentertainer nicht nur im Karneval zu Hause : Freude beim Nachsitzen

Einen Witz nach dem anderen lieferte Martin Schopps bei seinem Auftritt in Erkelenz. Er ließ die Zuhörer nicht aus dem Lachen kommen, auch wenn es manchmal im Halse stecken bleiben wollte. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Der Unterricht mit Martin Schopps in der Stadthalle ist lehrreich und humorvoll gewesen. Nach einer verlängerten Doppelstunde hatten die Zuhörer einiges über das heutige Schulleben erfahren.

Niemand der vielen erwachsenen Schüler muckte auf, als ihr Lehrer sie zum Nachsitzen verdonnerte. Im Gegenteil, sie genossen sogar die verlängerte Zeit nach der Doppelstunde mit einem Unterricht der ganz besonderen Art. Martin Schopps, seines Zeichens ehemaliger Lehrer für Deutsch und Sport an einem Berufskolleg, belehrte seine Schüler in der Stadthalle Erkelenz und klärte sie auf über das ach so anstrengende, zur Verzweiflung treibende und am Nervenkostüm nagende Leben und Zusammenleben zwischen Lehrenden und Lernenden hinter Schulmauern.

Die meisten seiner Schüler in Erkelenz waren ihrer Schulzeit schon vor Jahrzehnten entwachsen und erhielten von Schopps gewissermaßen einen Sachstandsbericht über den aktuellen Zustand an deutschen Schulen. Da wurde das Programm des ehemaligen Pädagogen mit dem Titel „Tafeldinst“, mit rot angeführten korrigierendem „e“ mit Kreide auf die Tafel geschrieben, zu einem kurzweiligen Unterricht, dem man gerne folgte. Schopps, der inzwischen zu einer festen Größe im Karneval geworden ist und als Humorist und Moderator landauf, landab unterwegs ist, freute sich, zum ersten Mal in Erkelenz sein aktuelles Soloprogramm präsentieren zu dürfen, nachdem er bisher bei kürzeren Auftritten oder privat im Städtchen weilte.

Info Auf der Vita des Künstlers Der 45-jährige Familienvater Martin Schopps, als Sohn des legendären „Rumpelstilzchens“ familiär vorbelastet, ist seit 2001 als Parodist, Humorist, Sänger und Moderator unterwegs und inzwischen nach eigenen Angaben der meist gebuchte Redner im Rheinischen Karneval. Nach etlichen Kurzauftritten in Köln und dem Umland präsentiert er jetzt seine Erlebnisse im ersten Soloprogramm „Tafeldi(e)nst“.

Die abenteuerlichen oder haarsträubenden Erlebnisse mit seinen Schülern Kevin Justice oder Chantalle sorgten für ein permanentes Lachen, das dem Zuhörer eigentlich vergehen musste, wenn er erfuhr, wie es um den Bildungsstand der heutigen Schüler und Lehrer steht – jedenfalls aus der Sicht eines Karnevalisten und Entertainers. Nach Auffassung von Kevin Justice muss etwa der erste Lehrer aus der Kreidezeit stammen und wird Halloween gefeiert, weil da irgendwann vor rund 2000 Jahren irgend so ein Jesus mit einem Kürbis 5000 Menschen gefüttert habe. Da hilft für Schopps nur positives Denken, wodurch der grammatikalisch verquere und von Rechtschreibfehlern durchsetzte Aufsatz kurzerhand positiv zum kreativen Umgang mit der deutschen Sprache wird. Und wer mit einem Ungenügend bewertet wird, der hat noch viel Luft nach oben und Verbesserungspotenzial. Aber nicht nur die Schüler seien schuld an der Bildungsmisere.

Die Quereinsteiger in den Lehrerberuf bekommen ebenso ihr Fett weg wie die Eltern. Kandidaten, die über Zehn hinaus als versierte Skatspieler die Zahlenreihe mit „Bube, Dame, König, As“ fortsetzen können, sind prädestiniert für den Matheunterricht. U-Boot-Eltern seien der Horror bei jedem Elternsprechtag: Sie tauchen nur dann auf, wissen alles besser und schimpfen, um anschließend nach dem Abtauchen einen Torpedo nach dem anderen auf die Schule, die Lehrer und das Bildungssystem abzufeuern.

Jeder Gag, jede Klamotte, ein Witz nach dem anderen ließen die Zuhörer nicht aus dem Lachen kommen, auch wenn es manchmal im Halse stecken bleiben wollte, weil Schopps seine Schüler in der Stadthalle mit vermeintlichen Wahrheiten, angeblichen Begebenheiten und wahrscheinlichen Erkenntnissen überhäufte. Er habe bei der Berufswahl nicht aufgepasst, meinte Schopps zwar scherzhaft, aber mit Hintersinn, und er habe lange nicht verstanden, als ihm seine Kollegen in der Anfangszeit gesagt hätten, von den Schülern könne er viel über die NASA lernen. Erst spät sei die Erkenntnis gereift, die NASA suche nach intelligentem Leben auf dem Mars, weil es auf Erden nicht zu finden sei.