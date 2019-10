Schulfest in Lövenich : Wenn Träume wahr werden

Erkelenz Die Nysterbachschule feierte beim Schulfest unter dem Motto „Kinderträume“ die Erweiterung um einen neuen Gebäudeteil für den Offenen Ganztag. Die Grundschule passte sich damit dem wachsenden Bedarf an.

Wo vorher nur ein Erdgeschoss stand, bildet nun eine weitere Etage mit großen Fenstern und Blick auf den Schulhof Platz für die offene Ganztagsschule. Schüler wie Lehrer haben diesem Tag entgegengefiebert, wie Schulleiterin Melanie Mönch erklärt: „Ohne die Erweiterung gab es kaum Platz für alle Kinder, dank des Umbaus ist der Ganztag endlich entlastet und kann noch besser genutzt werden“. Davon, dass einmal so viel Platz für die Ganztagsbetreuung benötigt werden würde, hatte die Schulleitung vor 23 Jahren nicht zu träumen gewagt. Zehn Schüler nutzten ein ähnliches Angebot am Anfang, im Schuljahr 2002/2003 wurde schließlich das aktuelle Betreuungskonzept bis 16 Uhr eingeführt und erfreute sich immer größerer Beliebtheit. „Dass dieses Projekt so gut angenommen wurde, macht uns natürlich sehr froh“, sagt Melanie Mönch, „es zeigt, dass auch die Eltern der Meinung sind, ihre Kinder seien bei uns gut aufgehoben und sie von der Betreuung überzeugt sind“. Wie sehr auch den Schülern der neue Gebäudeteil gefällt, erfragte Dr. Hans-Heiner Gotzen, Erster Beigeordneter der Stadt Erkelenz, die Kinder, die mit einem Jubel antworteten. „Damit ist doch alles gesagt – die Belange von euch sind schließlich am wichtigsten“, fasste er zusammen.