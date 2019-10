Neue Kita an der Südpromenade : Stadt zuversichtlich: „Krisenbaustelle“ geht dem Ende entgegen

Im Familie-Harf-Haus an der Südpromenade in Erkelenz richtete die Stadtverwaltung einen zweigruppigen Kindergarten ein. Der Bezug verzögert sich jedoch von August auf Oktober, hatte die Stadt Erkelenz im Juli angekündigt. Foto: Speen

Erkelenz Zahlreiche Baumaßnahmen sind in Erkelenz fertig geworden oder stehen kurz vor der Fertigstellung. Über den aktuellen Stand berichtete die Verwaltung dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen.

In Erkelenz ist die Erweiterung der Grundschule in der Stadtmitte „außen eigentlich fertig“, erklärte Hochbauamtsleiter Martin Fauck im Bauausschuss. Jetzt wird im Inneren gewerkelt. Voran schreitet auch die Erweiterung der Luise-Hensel-Schule. Dort sind im OGS-Bereich inzwischen die Fenster eingebaut worden und ist die Dachabdichtung abgeschlossen. Bereits fertig ist der Anbau einer Gymnastikhalle und der Umbau der Turnhalle an der Grundschule in Schwanenberg. Die Räume werden am Freitag, 4. Oktober, offiziell an die Schule übergeben, sind aber schon in Betrieb.

Eine „Krisenbaustelle“, so nannte Fauck sie, neigt sich endlich dem Ende zu: Der Umbau des Familie-Harf-Hauses an der Südpromenade 31 zu einem Kindergarten liegt in den letzten Zügen. „Es wird dieses Jahr noch“, glaubt Fauck. Das Hochbauamt strebt an, die Fertigstellung zum Ende Oktober realisieren zu können.

Langsam nehmen auch der Umbau und die Erweiterung des Bürgerhauses in Gerderath Formen an. Der Rohbau ist abgeschlossen, die Fenster wurden eingebaut, der Innenausbau hat begonnen.

Zu Beginn der Sommerferien hat die Stadt mit der Sanierung der Alten Schule in Granterath begonnen. Das Mauerwerk wurde neu verfugt, die Dachsanierung kommt voran. Abgeschlossen ist dagegen die Sanierung der Mauern rund um den Alten Friedhof an der Brückstraße. Dort wird derzeit noch das dritte Holzkreuz der Grabstätte Haase saniert, derweil der Arbeitskreis Alter Friedhof Brückstraße im Heimatverein der Erkelenzer Lande dabei ist, weitere Grabstätten und Kreuze des denkmalgeschützten Friedhofs dokumentarisch zu erfassen.

„Gründlich vergeigt“, befand noch einmal Axel Freches, stellvertretender Leiter des Tiefbauamtes, habe das beauftragte Unternehmen die Markierungen im aufgestockten Parkdeck an der Neusser Straße. Die mangelhafte Ausführung der Markierungsarbeiten sei saniert worden. Inzwischen sei die Abnahme erfolgt und sei die Parkanlage für die Nutzung freigegeben worden. Über den neuen Friedhof Keyenberg/Kuckum am Umsiedlungsort wusste der Leiter des Baubetriebs- und Grünflächenamts, Stefan Heinrichs, zu berichten, dass nach Fertigstellung der Landschaftsbauarbeiten derzeit an der Begrenzungsmauer gearbeitet werde. Zum Schluss dieser Arbeiten sollen die Mauersäulen der alten Friedhofsmauer aus dem alten Keyenberg dort errichtet werden.

In Golkrath sind auf dem Friedhof die Umbauarbeiten für das Kolumbarium mittlerweile weit fortgeschritten. Das Kolumbarium mit 44 Urnenkammern soll plangemäß am 1. November fertiggestellt sein.