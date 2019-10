Glückwunsch : Froh über schöne gemeinsame Zeit

Erkelenz Edelgard und Siegfried Kaden sind erstaunt darüber, das Fest der Eisernen Hochzeit begehen zu dürfen. Sie hätten nie geglaubt, dass sie die ganze Zeit altersmäßig und in so guter Weise überstehen würden. Und sie freuen sich darüber, dass sie eine schöne Zeit zusammen verleben und würden sich jederzeit wieder für ihren Partner entscheiden.

Kennengelernt haben sie sich im Ostseebad Zinnowitz: In einem Hotel war an den Wochenenden immer zum Tanz eingeladen worden. Sie wohnte im Ort und er hat in der Nähe als Zimmermann gearbeitet. Die Ehefrau kam am 9. Juni 1934 in Ristow, in Hinterpommern, zur Welt und ist in Zinnowitz zur Volksschule gegangen. Im Anschluss hat sie im Ort eine Ausbildung als Verkäuferin bei der Handelsorganisation gemacht und dann eine Saison lang in einer Bäckerei verkauft. Später ist sie zu ihrem Verlobten Siegfried nach Dresden und mit ihm im Anschluss nach Schneeberg ins Erzgebirge gezogen und hat jeweils in ihrem Beruf gearbeitet. 1957 zog das Paar nach Gerderath. In ihrer Freizeit hat sie gerne gestickt, gestrickt und beide haben Karten gespielt.