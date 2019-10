Braunkohlentagebau Garzweiler II : Tagebaubetroffene kündigen Widerstand an

Nach Plänen von RWE sollen die Dörfer Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich sowie die Holzweiler Höfe noch für den Braunkohletagebau Garzweiler II abgerissen werden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz/Düsseldorf Solidargemeinschaft von Anwohnern des Tagebaus Garzweiler II will notfalls vor Gericht gegen Dörferzerstörung kämpfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tagebauanwohner aus Erkelenz haben sich an die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, die Bezirksregierung Arnsberg und den Kohlekonzern RWE Power AG gewandt. Die Solidargemeinschaft fordert von ihnen die Klarstellung, dass in Zeiten des beschlossenen Kohleausstiegs und der Klimakrise keine Dörfer mehr für den Kohleabbau zerstört werden dürfen. Notfalls, so die Anwohnergemeinschaft, würden sie dafür vor Gericht ziehen, um einen rechtlichen Präzedenzfall zu schaffen.

„Nach einer so langen Zeit der Unsicherheit wollen Anwohner endlich rechtliche Klarheit. Aber auch die Öffentlichkeit soll wissen, was heute noch im Namen der Kohle passiert,“ sagte Birgit Cichy aus Wanlo nach einer Pressekonferenz in Düsseldorf in einer Mitteilung an die Medien. Nach aktuellen Plänen sollen Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich (alt) sowie die Holzweiler Höfe noch für den Tagebau Garzweiler II abgerissen werden. Nach Ansicht der Solidargemeinschaft kann in Zeiten des Klimawandels das Interesse von RWE am Abbau der klimaschädlichen Braunkohle nicht mehr ihre eigenen Rechte überwiegen. Die Forderung der Gruppe lautet daher: „Menschenrecht vor Bergrecht.“

„Das eigene Wohnhaus und den Heimatort aufgeben zu müssen, ist ein gravierender Eingriff in die Grundrechte der Menschen. Dass dies in Zeiten des Klimawandels und Kohleausstiegs von diesen verlangt wird, ist aus unserer Sicht sogar verfassungswidrig“, erklärte Rechtsanwalt Dirk Teßmer, der die Anwohner juristisch vertritt. Sollten RWE und die Landesregierung ihre Pläne nicht ändern, will die Gemeinschaft von den Behörden und nötigenfalls den Gerichten klären lassen, „ob die Zerstörung von Dörfern am Rand des Tagebaus Garzweiler II noch recht- und verfassungsgemäß ist. Anhand eines unmittelbar an der Dorfgrenze von Keyenberg gelegenen Grundstücks kann und soll dann richtungsweisend auch mit Blick auf die dahinterliegenden Dörfer und Höfe entschieden werden, ob deren Einwohner noch für den Braunkohleabbau enteignet werden dürfen“, kündigte die Solidargemeinschaft an.

„Es ist doch absurd, dass wir in Zeiten der Klimakrise und des Kohleausstiegs noch fürchten müssen, unser Zuhause an die Kohle zu verlieren“, erklärte Britta Kox aus Berverath in der Pressemitteilung. Die Solidargemeinschaft hat die Landesregierung deshalb in einem Brief aufgefordert, ihre Dörfer zu erhalten und „das Anliegen der Anwohner anzuerkennen, nicht gegen ihren Willen ihr Zuhause verlassen zu müssen“.

„Von uns aus haben wir gar kein Interesse daran, unbedingt den aufreibenden rechtlichen Weg gehen zu müssen und hoffen daher auf eine Einsicht bei der Landesregierung und RWE“, sagte Marita Dresen aus Kuckum. „Der Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft und die Überzeugung, dass wir dies nicht nur für uns, sondern auch für das Klima und damit für alle tun, geben mir und meiner Familie aber die Kraft, uns gegen RWE notfalls auch rechtlich zur Wehr zu setzen.“

(RP)