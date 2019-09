Tagebau Garzweiler : Anwohner kündigen juristischen Widerstand gegen RWE an

Düsseldorf Mehrere Bewohner, deren Dörfer dem Tagebau Garzweiler weichen sollen, wollen ihre Häuser nicht freiwillig verlassen – notfalls würden sie dafür auch vor Gericht ziehen. Das haben sie am Montag angekündigt.

„Das eigene Wohnhaus und den Heimatort aufgeben zu müssen, ist ein gravierender Eingriff in die Grundrechte der Menschen“, sagte Rechtsanwalt Dirk Teßmer, der die Anwohner juristisch vertritt, auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf. „Dass dies in Zeiten des Klimawandels und des Kohleausstiegs für den Abbau klimaschädlicher Braunkohle von diesen verlangt wird, ist absolut nicht mehr zeitgemäß und aus unserer Sicht sogar verfassungswidrig.“

Sollten RWE und Landesregierung nicht einlenken, will die Gruppe gerichtlich klären lassen, ob der Abriss der Dörfer gegen den Willen der Bewohner legal ist. Dazu haben zehn Mitglieder von „Menschenrecht vor Bergrecht“ ein Grundstück am Rand von Keyenberg erworben. Da sie dieses nicht an RWE verkaufen wollen, müsste das Unternehmen die Enteignung beantragen. Dagegen können die Anwohner dann rechtlich vorgehen. Sie hoffen, so einen Präzedenzfall zu schaffen, der auch weitere Enteignungen verhindert. „Wir werden so lange in unseren Häusern bleiben, bis das geklärt ist“, sagte Marita Dresen, die im Dorf Kuckum wohnt.