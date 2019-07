In Rees-Esserden : Dreiste Diebe stehlen Metall von Höfen

Rees-Esserden Zwei Männer wurden dabei beobachtet, wie sie am Dienstag mit einem Transporter von Hof zu Hof fuhren. Dabei haben sie Metall und andere Gegenstände gestohlen.

Mehrere Zeugen sahen am Dienstag gegen 16 Uhr am Dammweg und am Evangelistenweg in Esserden einen weißen Iveco Transporter, der von Hof zu Hof fuhr. Zwei Männer luden an mindestens zwei Höfen Metallteile und andere Gegenstände in den Transporter. Nach bisherigen Angaben entwendeten sie laut Polizei zwei alte Karrenräder und einen antiken, gusseisernen Standofen. Die beiden Männer waren etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von südosteuropäischem Aussehen. Beide hatten ein rundliches Gesicht, eine schmale Statur und trugen ein rotes T-Shirt. Einer von ihnen hatte einen Kinn- und Oberlippenbart. Täterhinweise an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.