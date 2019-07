Antrag im Rat : FDP: Mehr Geld für die Stadtentwicklung

REES Die Reeser Liberalen wollen, dass die Stadtentwicklungsgesellschaft in Rees völlig neu ausgerichtet wird. Um das Instrument wirkungsvoller nutzen zu können, fordern sie eine deutliche Ausweitung der Aufgaben, mehr Investitionen und Personal.

Seit 13 Jahren gibt es in Rees die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG). Sie ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Rees. Gegründet wurde sie, um als schlankes Konstrukt Wohngebiete und Gewerbeflächen zu entwickeln.

Die Reeser FDP hat nun einen Vorstoß gestartet, um den Aufgabenbereich der Gesellschaft deutlich zu erweitern: Wirtschaft, Umwelt, Altersentwicklung, Bauen und Wohnen, ärztliche Versorgung, Stadtmarketing, Tourismus, Personennahverkehr — all dies und noch einiges mehr wollen die Liberalen durch eine gestärkte Stadtentwicklungsgesellschaft steuern lassen.

Info Die SEG wurde im Jahr 2006 gegründet Zwei Mitarbeiter Die Stadtentwicklungsgesellschaft in Rees wurde vor 13 Jahren gegründet. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeister Christoph Gewers. Mit Wirtschaftsförderer Heinz Streuff und Michael Berndsen stellt die Stadtverwaltung zwei Geschäftsführer. Weitere Mitarbeiter gibt es nicht. Aufgaben Die SEG hat einen Etat von 500.000 bis 600.000 Euro. Ihre Aufgabe ist in erster Linie die Entwicklung von Wohn- und Baugebieten sowie Innenstadtflächen. Unter anderem hat sie das Wohngebiet Rückenbuschfeld abgewickelt.

Sie fordern deshalb mehr Geld und Personal für die GmbH und haben dazu in der jüngsten Ratssitzung einen entsprechenden Antrag gestellt. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Thomas Winkler stellte die Ideen der Liberalen in einem längeren Referat vor. Demnach soll die SEG in fünf Bereiche unterteilt werden: Zukunftsinnovation, Bauen und Wohnen, Gewerbe, Infrastruktur und Tourismus. Bei der SEG sollen die Fäden dafür zusammenlaufen. Beispiel Bauen: Hier soll die SEG Baugebiete und Grundstücke erschließen, Bebauungspläne entwickeln, neue Baugebiete akquirieren, Bedarf ermitteln, Wohnquartiere planen und sich auch des sozialen Wohnungsbaus annehmen. Ähnlich umfangreich die Aufgabenzuweisung in den anderen Bereichen. „Dieser Wandel ist notwendig, wollen wir nicht den Anschluss verlieren“, so Winkler.

Den Personalbedarf gab er mit vier Stellen an. Das Jahresbudget bezifferte er auf zusätzliche 350.000 Euro, durch Einsparungen an anderer Stelle könnte es auf 200.000 bis 300.000 Euro reduziert werden. Sitz einer solchen Gesellschaft könnte das ehemalige Niag-Gelände oder Räumlichkeiten in der alten Grundschule sein, schlug er vor.

Weil der Antrag erst in der Ratssitzung in der vergangenen Woche genauer erläutert wurde, konnte die Stadtverwaltung — wie sonst üblich — vorab noch keine Stellungnahme abgeben. Der Antrag soll nun geprüft werden. Bürgermeister Christoph Gerwers sagte der RP, dass er dem Ergebnis nicht vorgreifen wolle, jedoch einige Punkte kritisch sehe. „Für die Vielzahl von Aufgaben, die die FDP auf die Stadtentwicklungsgesellschaft übertragen will, brauche ich nicht vier, sondern 20 bis 30 Mitarbeiter. Außerdem kann eine solche Gesellschaft keine Bebauungspläne beschließen, weil das rechtlich nicht zulässig ist“, nannte er als Beispiel zwei Punkte.

Allerdings gebe es auch positive Aspekte, die unter Umständen wertvolle Anregungen sein könnten: „Am Ende ist es gleich, ob die Stadtverwaltung oder eine Gesellschaft gute Entscheidungen für Rees trifft. Was zählt ist, die Ergebnisse müssen positiv sein und es dürfen keine unnötigen Kosten entstehen.“

(Markus Balser)